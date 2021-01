Ipatinga realiza serviço de tapa buraco em caráter emergencial

Em atendimento a apelos da comunidade em diversas regiões da cidade, a nova administração municipal de Ipatinga deu início, já nos primeiros dias de governo, a uma ampla operação tapa-buracos, que deverá ter prosseguimento e se manter em caráter permanente durante o ano, a fim de que socorrer emergencialmente pontos mais críticos identificados na malha asfáltica. Nessa quarta-feira (6), as equipes da Secretaria Municipal de Obras Públicas estão trabalhando nos bairros Cidade Nobre, Esperança, Bom Jardim e Jardim Panorama.

A intensificação dos trabalhos se faz necessária em função dos muitos estragos provocados nas pistas sobretudo após as intensas chuvas que caíram sobre a cidade nos últimos dias. Na segunda-feira (5), as correções foram feitas em algumas ruas e avenidas dos bairros Bethânia, Canaã e Horto.

O secretário de Serviços Urbanos e Meio Ambiente (Sesuma), Célio Andrade, que de forma interina está respondendo também pela pasta de Obras, explicou que a programação dos serviços toma como base um levantamento realizado pela própria administração, assim como reclames registrados pelos moradores e seus representantes.

“Estamos mapeando todos os locais que necessitam de intervenção e, mediante essas informações, buscamos agilidade para corrigir os pisos danificados. Atendidos os locais mais precários e de maior movimentação de veículos, depois vamos avançar para as vias adjacentes”, explicou.

ALERTA

A administração municipal faz uma alerta à população e pede atenção a todos os motoristas, motociclistas e pedestres quanto à necessidade de maior atenção e cuidado em seus deslocamentos. As revitalizações asfálticas podem causar pequenas retenções no trânsito. A ação em corredores de tráfego com maior fluxo de veículos pode exigir um pouco de paciência em certos momentos.

O secretário pontua que ainda há muitos pontos a serem atendidos e, ao mesmo tempo, faz um apelo aos usuários para que auxiliem o poder público municipal na notificação das vias que mais estejam necessitando de reparos. Para informar à prefeitura sobre necessidade de manutenção em qualquer rua ou avenida do município, o cidadão deve entrar em contato com a Ouvidoria, pelo telefone 156, que atende de segunda a sexta-feira, após o meio-dia. E também pelo número 3829-8196.

“Vamos atender toda a cidade da forma mais rápida possível. É importante apenas deixar claro que, devido ao grande volume de chuvas, hoje existem muitos buracos por toda Ipatinga. Contamos também com a participação da população para nos ajudar, informando esses problemas à Prefeitura. Todas as solicitações e indicações de buracos em vias públicas podem ser feitas à Ouvidoria Municipal”, reforça Célio Andrade.