Maioria dos brasileiros repudia decisão de Fachin que livrou Lula

Como era previsto, a decisão do ministro Edson Fachin que livrou o ex-presidente Lula de processos por corrupção e lavagem de dinheiro não foi bem recebida pelos brasileiros. Uma pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas revelou que 57,5% dos brasileiros discorda da decisão de Fachin. Apenas 37,1% se declarou favorável e 5,4% dos entrevistados disse que não sabe ou não quiseram responder.

De acordo com o Portal Novo Norte, o resultado reflete o repúdio da possível volta à disputa eleitoral do líder do partido mais corrupto da história do Brasil, partido que roubou bilhões da Petrobrás.

METODOLOGIA

O universo desta pesquisa abrange a população brasileira. Para a realização desta pesquisa foi utilizada uma amostra de 2215 habitantes, sendo esta estratificada segundo sexo, faixa etária, escolaridade, nível econômico e posição geográfica. O trabalho de levantamento dos dados foi feito através de entrevistas telefônicas com habitantes com 16 anos ou mais em 26 Estados e Distrito Federal e em 200 municípios brasileiros durante os dias 08 e 09 de março de 2021, sendo auditadas simultaneamente à sua realização, 20,0% das entrevistas.

Tal amostra representativa do Brasil atinge um grau de confiança de 95,0% para uma margem estimada de erro de aproximadamente 2,0% para os resultados gerais. Nas análises das questões por localidade, o grau de confiança atinge 95,0% para uma margem de erro de 3,0% para o estrato da Região Sudeste, onde foram realizadas 965 entrevistas, 4,0% para o estrato da Região Nordeste, onde foram realizadas 595 entrevistas, 5,5% para o estrato da Região Norte + Centro-Oeste onde foram realizadas 333 entrevistas e 5,5% para o estrato da Região Sul, onde foram realizadas 322 entrevistas. A Paraná Pesquisas encontra-se registrada no Conselho Regional de Estatística da 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 7ª Região sob o nº 3122/20.