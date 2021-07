Ministro: Bolsonaro “está bem” e ficará “apenas em observação”

O presidente Jair Bolsonaro deu entrada no Hospital das Forças Armadas na madrugada desta quarta-feira (14), com dores abdominais, e faz uma série de exames. A informação é que o presidente já se encontra bem e sem dores. A informação foi confirmada pelo ministro das Comunicações, Fábio Faria.

Em função dos problemas médicos de Bolsonaro, foi cancelada a reunião que estava prevista entre os presidentes dos poderes Judiciário, Executivo e Legislativo prevista para esta quarta. O encontro será oportunamente reagendado.

“O Presidente da República, Jair Bolsonaro, por orientação de sua equipe médica, deu entrada no Hospital das Forças Armadas (HFA), em Brasília, nesta quarta-feira, para a realização de exames para investigar a causa dos soluços. Por orientação médica, o presidente ficará sob observação, no período de 24 a 48 horas, não necessariamente no hospital. Ele está animado e passa bem”, informou a Secretaria Especial de Comunicação Social, por meio de nota.

Desde a semana passada, o presidente vinha se queixando de uma crise de soluços; o incômodo ficou claro na live semanal da última quinta-feira.

