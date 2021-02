Prefeitos se reúnem em Fabriciano para o 1º encontro do G4 Vale do Aço

Juntos pelo desenvolvimento do Vale do Aço: esse foi o objetivo da primeira reunião entre os prefeitos de Coronel Fabriciano, Ipatinga, Timóteo e Santana do Paraíso – intitulado G4 da Região Metropolitana do Vale do Aço. O anfitrião foi o prefeito de Coronel Fabriciano, Marcos Vinicius, que destacou a importância de agir em conjunto para que fortalecer a região, fazendo com que o Vale do Aço ganhe maior destaque no Estado.

“O que fica de melhor nessa reunião é a união das quatro cidades em prol do cidadão. Conversamos sobre transporte público regionalizado, Consurge (Consórcio da Rede de Urgência e Emergência do Leste de Minas Gerais), importância dos municípios consorciarem para implantação do Samu nas demais cidades. Falamos também de problemas comuns enfrentados pelos municípios e vamos buscar soluções conjuntas. Em resumo, temos que deixar as bandeiras partidárias de lado e promover o desenvolvimento do Vale do Aço”, disse.

O prefeito de Timóteo Douglas Wilkys participou da reunião e comentou a importância das ações conjuntas para desenvolvimento regional. “A iniciativa partiu do Dr. Marcos Vinícius para integrar os prefeitos das principais cidades do Vale do Aço. E foi bem recebida por todos, uma vez que reconhecemos a importância do trabalho em conjunto. A expectativa é que a partir destes quatro anos, consigamos organizar de maneira mais efetiva e buscar soluções para principalmente das pautas comuns das cidades”, comenta.

O prefeito de Santana do Paraíso, delegado Bruno Morato, que está no seu primeiro mandato, participou do encontro. “Discutimos pautas de fundamental importância, como a expansão do aeroporto que atende toda a região e a implantação do sistema único de transporte público, que será fundamental para as cidades. Vamos nos reunir frequentemente para que os projetos saiam do papel”, finaliza.

O prefeito de Ipatinga, Gustavo Nunes, não pôde comparecer por motivo de agendas já marcadas anteriormente. Mas também apoia a iniciativa e assegurou a presença no próximo encontro, que será no mês de março na prefeitura de Ipatinga.

G4 DEFENDE TRANSPORTE INTEGRADO COM BILHETE ÚNICO NO VALE DO AÇO

A ampliação do terminal do Aeroporto Regional do Vale do Aço; a integração do transporte público na região, com bilhete único; e a inclusão de Santana do Paraíso no Samu Regional foram temas centrais de encontro ocorrido nesta quinta-feira (11), no gabinete do prefeito de Coronel Fabriciano, Marcos Vinícius. A reunião marcou o pontapé do G4, grupo dos quatro municípios da Região Metropolitana do Vale do Aço (RMVA), cujo intuito é articular ações em prol do desenvolvimento das cidades que a compõem.

O prefeito de Santana do Paraíso, Bruno Morato, que defende amplamente a atuação conjunta entre as cidades da região, participou do encontro. O prefeito de Timóteo, Douglas Willkys, também marcou presença. Gustavo Nunes, prefeito de Ipatinga, estava em outra agenda oficial, mas enviou representante. A próxima reunião do G4 deve ocorrer em Ipatinga, com data a ser confirmada.

Bruno Morato ressalta que a meta do G4 é “fortalecer a região, traçar pautas comuns e adotar estratégias de mobilização política para desenvolver as quatro cidades”. No encontro desta quinta, o prefeito endossou a defesa de pautas urgentes para o Vale do Aço, que interessam diretamente à população de Santana do Paraíso.

“Discutimos a necessidade de nos mobilizarmos em prol da expansão do terminal do Aeroporto Regional do Vale do Aço, que o colocaria em condições de ser um dos três maiores de Minas. Outra pauta comum que os quatro prefeitos vão encampar é um sistema de transporte público integrado entre os quatro municípios, com a implantação de um bilhete único. Esta demanda vai entrar na fase de estudos de viabilidade, mas é um projeto que já se inicia, pois é muito importante dar o primeiro passo”, afirma.

Bruno Morato destaca, ainda, que solicitou ao prefeito de Coronel Fabriciano, que é presidente do Consórcio Intermunicipal da Rede de Saúde de Urgência e Emergência da Macro Leste de Minas Gerais (Consurge), a inclusão de Santana do Paraíso no rol de municípios que contarão com base do Samu Regional em breve.

“Aproveitei a reunião para solicitar ao prefeito Marcos Vinícius, na condição de presidente do Consurge, órgão mantenedor do Samu Regional, que integrasse Santana do Paraíso o quanto antes nesse sistema, tendo em vista que já somos consorciados, para que nosso município possa ter o atendimento do Samu. Na ocasião, o presidente do Consurge se comprometeu que até o meio deste ano Santana do Paraíso será atendida pelo Samu. Também solicitei que uma das bases do Samu Regional seja implantada em Santana do Paraíso, visto que, do ponto de vista geográfico, o município é estratégico para atender às demais cidades”, pontua Bruno Morato.