Senador petista diz sentir “nojo” de patriotas de verde e amarelo

Durante o depoimento de José Ricardo Santana, ex-secretário de medicamentos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), na CPI da Covid-19 na última sexta-feira (27), o senador do Rio Grande do Norte, Jean Paul Prates (PT) aproveitou para falar tudo o que pensa a respeito dos patriotas. Prates começou a sua fala admitindo ter uma “certa implicância” com pessoas que dizem “Brasil acima de tudo” e com o “exacerbado patriotismo falso”.

“Queria saber do depoente se ele é um entusiasta ‘verde amarelista’, usuário da camisa da CBF, que participa de campanha Brasil acima de tudo”, disse Prates ao dirigir-se ao depoente.

Santana, por sua vez, disse que exerceria seu direito de ficar em silêncio, não respondendo a pergunta capciosa do senador, que reagiu dizendo que, se ele respondesse, seria “a resposta mais incriminadora de todas”.

O parlamentar prosseguiu tecendo duras críticas aos partidários de movimentos da direita conservadora, chamando-os inclusive de “skinheads verde amarelos”, em uma associação ao nazismo.

Segundo o petista, as pessoas patriotas lhe causam “ânsia de vômito, nojo”, citando a empresa Havan e pautas como a reforma administrativa e privatizações de estatais. Prates afirmou que, embora vistam-se com as cores da bandeira brasileira, esses cidadãos não são a favor do Brasil, e sim contra.

Fonte: Pleno News