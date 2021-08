Ações públicas de controle de diabetes e hipertensão são realizadas em Ipatinga

Por meio do Departamento de Atenção Básica (DAB), a Secretaria de Saúde de Ipatinga está desempenhando o importante papel de alertar a população sobre os perigos representados pela diabetes e a hipertensão arterial. Na manhã desta terça-feira (24), na Praça das Mães, munícipes que têm como referência a Unidade de Saúde do bairro Cidade Nobre foram contemplados com uma ação que abrangeu instrução, avaliação e marcação de consultas, conforme a necessidade de cada um.

A equipe mobilizada é composta de enfermeiros, técnicos de enfermagem e educador físico. Além de orientar sobre os cuidados e prevenções de forma individualizada e coletiva, os profissionais realizaram o controle das doenças crônicas, aferindo pressão e glicemia e efetuando o controle de peso. As pessoas assistidas também participaram de atividades físicas.

O atendimento foi realizado de forma espontânea, ou seja, sem a necessidade de agendamento. Devido à pandemia da Covid-19, estão sendo respeitados os protocolos definidos pelas autoridades sanitárias, como o distanciamento social, uso obrigatório de máscara e a disponibilização de álcool em gel para os usuários e profissionais. Essas medidas também são utilizadas na rotina do serviço.

MONITORAMENTO, CUIDADOS E TRATAMENTO

Segundo Richard Rodrigues Alves, Referência Técnica em Saúde do Idoso, a iniciativa desta terça-feira é apenas um passo inicial do projeto, que devereá se estender por todos os bairros de Ipatinga.

“O objetivo é atualizar a situação clínica dos pacientes. Orientamos sobre os cuidados diários, fazemos o monitoramento e os cuidados em relação às patologias. As atividades contribuem para a fidelização dos pacientes junto às suas equipes de referência e garantem a continuidade dos cuidados e do tratamento”, explica Richard.

Maria de Lourdes Soares, de 57 anos, moradora do bairro Cidade Nobre, aprovou a atividade preventiva e parabenizou o trabalho da equipe da Unidade. “Gostei muito da dinâmica desse serviço. Conseguimos realizar nosso acompanhamento e exames em um único local, com rapidez”, disse a usuária.