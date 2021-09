Aperam Bem Maior se une ao movimento nacional Unidos Pela Vacina

Neste mês, a Aperam, por meio do Aperam Bem Maior, em conjunto com o Movimento Nacional Unidos pela Vacina, doou ao município de Timóteo onze caixas térmicas com termômetro e dois notebooks para reforçar o enfrentamento contra a Covid-19 no município e região. A iniciativa objetiva contribuir com o processo de vacinação na cidade que é referência no Estado.

A entrega aconteceu no Centro de Enfrentamento à Covid-19, em Timóteo. As caixas térmicas estão sendo úteis no processo de logística de transferência de vacinas contra a Covid-19 da Central de Imunização para todas as unidades de saúde e em pontos utilizados como pontos de vacinação, como o Cefet-MG, Centro de Convivência Quirino Trajano Bicalho e Cras.

O secretário municipal de Saúde, Eduardo Morais, agradeceu à Aperam pela parceria, enfatizando que o Município continua trabalhando firme para concluir a cobertura vacinal de toda a população o mais breve possível. “Esses equipamentos irão contribuir ainda mais para fortalecer todo o processo de atividades voltadas à imunização, proporcionando mais segurança e tranquilidade ao sistema de vacinação”, pontua.

“Essa é mais uma contribuição da Aperam junto ao município e a tantos outros parceiros que têm feito parte da trajetória do Aperam Bem Maior. Nós nos sentimos muito orgulhosos por estarmos fazendo mais uma doação ao município, colaborando com o movimento Vacina Timóteo, ajudando no combate dessa pandemia que em breve, temos fé, chegará ao fim”, otimiza o presidente da Fundação Aperam Acesita, Venilson Vitorino.

VACINAÇÃO MUNICIPAL

A Prefeitura de Timóteo, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e Qualidade de Vida, divulgou o plano de vacinação contra Covid-19 para esta semana. Serão aplicadas a terceira dose da vacina e a primeira dose para adolescentes. A terceira dose começou a ser aplicada na segunda-feira (13) em idosos com 70 anos e do Sodalício Tio Questor.

APERAM BEM MAIOR

Criado pela Aperam, juntamente com a Fundação Aperam Acesita, o projeto atua em frentes distintas, contribuindo com a arrecadação de recursos para ajudar no atendimento das necessidades emergenciais da comunidade, ações voluntárias, geração e disponibilização de conteúdos culturais e outras ações internas que motivam a solidariedade entre o público.

Os esforços são direcionados ao atendimento de instituições de saúde, sociais, e até mesmo aos empregados da empresa e seus familiares. O objetivo dessa iniciativa é manter, regionalmente, a corrente do bem, buscando formas para minimizar os impactos provocados pelo coronavírus (Covid-19), estimulando internamente os empregados a se envolver com a causa, assim como outros membros da comunidade a também contribuir com aquilo que estiver ao seu alcance.

UNIDOS PELA VACINA

O Movimento Unidos pela Vacina foi lançado neste ano, com o propósito de auxiliar a logística de distribuição e aplicação de vacinas, em conjunto com os órgãos governamentais (municipal, estadual e federal), e de promover campanhas de conscientização em prol da imunização. Um dos propósitos do projeto é viabilizar a vacina contra o coronavírus até setembro de 2021 a todos os brasileiros.