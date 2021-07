Aperam BioEnergia adquire equipamentos hospitalares para o Vale do Jequitinhonha

A Aperam BioEnergia – subsidiária da Aperam South America, localizada na região do Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais – destinou um aporte de R$1,2 milhões às unidades de saúde de quatro municípios inseridos em sua área de atuação. Capelinha, Itamarandiba, Minas Novas e Turmalina receberão novos equipamentos hospitalares para compor a atual estrutura dedicada ao atendimento dos cidadãos. Os itens a serem recebidos pelas cidades foram definidos a partir de um estudo técnico, que levou em conta as principais necessidades de cada localidade, bem como a capacidade de manutenção dos implementos selecionados, com o objetivo de fortalecer o atendimento de saúde da microrregião.

O foco da iniciativa da Aperam BioEnergia foi prover um incremento aos atendimentos hospitalares já prestados, a fim de ampliar importantes acolhimentos de saúde nos municípios, como por exemplo, o tratamento de hemodiálise, um marco histórico na região. Equipamentos mais modernos para salas de tratamento semi-intensivo, também fazem parte da lista de itens a serem cedidos.

Por meio de sua equipe de saúde, a Aperam BioEnergia realizou uma pré-análise da comprovação de capacidade de implantação dos equipamentos doados, em conjunto com os responsáveis técnicos dos Hospitais. “A Aperam se preocupa com as comunidades onde atua. Fazer esta contribuição é motivo de orgulho”, afirma Frederico Ayres Lima, presidente da Aperam South America e Aperam BioEnergia.

De acordo com o executivo, a empresa vem agindo em frentes distintas para contribuir com a arrecadação de recursos e ajudar no atendimento das necessidades emergenciais das comunidades onde está inserida, além de ações voluntárias. “Parabenizo os cidadãos pela melhora no serviço de saúde que a iniciativa proporcionará a toda região. Parabéns também aos empregados da Aperam que construíram uma empresa que não nega sua responsabilidade. Esperamos continuar contribuindo!”, conclui Lima.

ENTREGAS

Os equipamentos hospitalares começarão a ser entregues aos municípios a partir do dia 12 de julho, data em que Capelinha receberá os primeiros itens hospitalares doados pela Aperam BioEnergia à Fundação Hospitalar São Vicente de Paulo (FHSVP). A relação contempla diversos aparelhos, entre eles, oxímetros portáteis, cardioversores e ventilador pulmonar.

Para Nicodemos Evaristo Cordeiro, presidente do Conselho Curador e Diretor da FHSVP, a doação mostra que a empresa tem cuidado e atenção especiais para com a comunidade do Vale do Jequitinhonha, e não somente com seus empregados. “A chegada desses equipamentos hospitalares causará um grande impacto no tratamento das pessoas contaminadas com a Covid-19 e nas doenças que surgem em decorrência da pandemia”, afirma.

Em Itamarandiba, o Hospital administrado pela Loja Maçônica Esperança terá condições de ampliar a oferta para o tratamento de hemodiálise, com a chegada de mais uma máquina à unidade de saúde. Além desta, novas camas hospitalares, bombas de infusão e um desfibrilador externo automático, dentre outros equipamentos, agregarão mais capacidade ao atendimento já oferecido.

Segundo o médico Jairo do Socorro de Macedo, diretor clínico da Associação Hospital de Itamarandiba, a chegada da unidade de tratamento semi-intensiva com hemodiálise é um sonho da região. “Existem em torno de 15 a 20 pacientes que necessitam viajar 180 km, três vezes na semana, para realizar o tratamento. Além de Itamarandiba, os equipamentos também atenderão outras cidades da região”, ressalta.

A expansão do tratamento à hemodiálise também será possível em Minas Novas, graças à doação de cinco novas máquinas. Itens para atendimento de emergência como carrinho de parada, além de camas hospitalares fazem parte do rol de itens a serem recebidos pelo Hospital Dr. Badaró Júnior.

A iniciativa da Aperam BioEnergia permitirá à Turmalina contar com uma sala para tratamento semi-intensivo, com novos equipamentos para atendimento à população.

“Temos agido de forma proativa para colaborar, da melhor maneira possível, com os municípios e comunidades onde estamos inseridos, dentro das nossas limitações e alinhados aos nossos valores. Continuaremos trabalhando firme em parceria com as comunidades da nossa área de abrangência, buscando minimizar os impactos causados pela crise sanitária”, destaca Frederico Ayres Lima.