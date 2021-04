Autorizados mais de 1,5 mil leitos de UTI Covid-19 para 14 estados

Mais 1.497 leitos de UTI adulto e 5 leitos de UTI pediátria foram autorizados pelo Ministério da Saúde para atendimento de pacientes graves com Covid-19. A autorização, em caráter excepcional e temporário, é mais uma ação da pasta em apoio aos estados, Distrito Federal e municípios para reforço do Sistema Único de Saúde (SUS) no enfrentamento da crise sanitária.

A estrutura hospitalar está sendo reforçada em vários municípios nos estados de Alagoas, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. O valor do repasse mensal será de mais de R$ 72 milhões, retroativo à competência de março de 2021.

A autorização de leitos de UTI Covid-19 ocorre sob demanda dos estados, que têm autonomia para disponibilizar e financiar quantos leitos forem necessários. Apesar disso, o Ministério da Saúde, em decorrência do atual cenário de emergência, disponibiliza recursos financeiros e auxílio técnico para o enfrentamento da doença.

Com informações do Ministério da Saúde