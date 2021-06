Carreta da saúde realiza exames gratuitos de ultrassom em Ipatinga

Nesta sexta-feira (11), a Prefeitura de Ipatinga está oferecendo 150 exames de imagem na Unidade Móvel de Saúde, uma carreta equipada para atendimento adequado aos pacientes e que já está estacionada na Praça dos Três Poderes, diante do prédio do Executivo. Para evitar problemas de aglomeração e também proteger os usuários, uma tenda foi montada junto ao veículo, com assentos individualizados.

Durante todo o dia, serão realizados exames de ultrassom de mama, transvaginal, de articulação, vias urinárias e abdômen total para pacientes previamente cadastrados. A ação é uma parceria entre a Secretaria de Saúde de Ipatinga e a empresa Memo – Serviço Móvel Especializado em Saúde, que doou os exames ao município como forma de apresentar o trabalho realizado e a capacidade técnica oferecida.

As marcações foram realizadas pela Secretaria de Saúde. A ordem de prioridade levou em conta os casos de pacientes mais urgentes e o tempo de espera na fila. O atendimento na Unidade Móvel de Saúde, que segue todas as medidas de proteção contra a Covid-19, vai auxiliar na diminuição da demanda reprimida de exames no município. Em Ipatinga, atualmente existe uma fila de espera de mais de 50 mil exames.

O prefeito de Ipatinga, Gustavo Nunes, reforça que a doação chega como apoio providencial para ajudar a reduzir o quantitativo de pacientes nas filas de espera. E ressalta que ela serve para avaliar o serviço de atendimento para uma possível licitação/contratação deste formato de serviço visando aumentar a oferta de exames de ultrassom para pacientes da rede pública de saúde do município.

“É muito importante que a nossa população não sofra com filas de espera para marcação de consulta e realização de exames. Estamos com uma demanda reprimida alta e nossa Administração está buscando recursos e parcerias para encurtar o tempo de espera para a efetiva assistência. Trabalhamos para garantir a qualidade de vida e melhores condições de saúde para a nossa população”, salienta o prefeito.

PACIENTES APROVAM SERVIÇO

Para garantir agilidade nos atendimentos na rede municipal de saúde, a Prefeitura de Ipatinga estuda a possibilidade de contratação dos serviços da Unidade de Atendimento Móvel, que vai levar aos moradores dos bairros da cidade exames e serviços básicos com conforto e praticidade. Além de facilitar o acesso da população aos serviços, a proposta visa reduzir as demandas pelos atendimentos nas Unidades de Saúde da Família.

Com uma capacidade média de atendimento de até 500 pessoas por dia, a Carreta da Saúde está equipada com modernos aparelhos e instrumentos necessários para a realização de exames.

A moradora do bairro Canaã, dona Ana Domingues do Nascimento, de 51 anos, estava na fila de espera desde 2019 para a realização de um ultrassom abdominal. “Só tenho a agradecer a iniciativa da Administração. São dois anos de espera. Apesar de medicada, estou constantemente sentindo mal-estar. Agora vou poder saber exatamente o que é o meu problema”.

Outra paciente que aprovou o serviço oferecido pela Prefeitura foi a senhora Margarida dos Santos, de 65 anos, moradora do bairro Bethânia. “Estou aguardando para resolver minha situação desde 2018. Com essa oportunidade, sei que vão acelerar o atendimento e diminuir nosso tempo de espera nas filas”, diz.

Outro que teve seu atendimento de urgência agilizado graças à Carreta da Saúde é o senhor Elson Oliveira, morador do bairro Vila Celeste, portador de problema renal. “Fomos à unidade de saúde, e o médico constatou um caroço na região abdominal dele. Então pediu urgência no exame. Graças ao serviço disponibilizado pelo município, conseguimos em menos de uma semana a ultrassonografia. Fomos bem atendidos e o resultado sai na hora”, disse a irmã de Elson, Maria Madalena de Oliveira.