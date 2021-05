Cenibra incentiva estilo de vida saudável na Semana da Saúde 2021

Estimular a prática de exercícios físicos e adotar hábitos alimentares saudáveis é a proposta da Semana da Saúde da Cenibra. Adaptada para o formato online, em virtude das restrições impostas pela pandemia, a Semana da Saúde oferece aos empregados uma programação diversificada que permite aos participantes realizarem as atividades em casa e com o apoio da família.

O evento teve início na segunda-feira (26), com a live “Cuidar Bem da Saúde e Viver com Qualidade”, ministrada pelo médico gerontólogo e epidemiologista Alexandre Kalache. O palestrante é pioneiro no estudo das questões do envelhecimento e tem 40 anos de atividades dedicadas ao tema como professor, funcionário público internacional e ativista de organizações não governamentais.

Segundo Kalache, o mundo está cada vez mais envelhecido e, por isso, os cuidados com a saúde ganham ainda mais importância. “As tendências demográficas são imperativas. Nada influenciará mais a sociedade do século XXI do que o envelhecimento e a longevidade. Em 2065, seremos 78 milhões de pessoas com mais de 60 anos, mais de um terço da população. O Brasil estará mais envelhecido que o Japão”, chamou a atenção para o crescimento da expectativa de vida no Brasil, que hoje é de 75 anos.

Na abertura da live, o diretor-presidente da Cenibra, Kazuhiko Kamada, ressaltou que o principal objetivo da Semana da Saúde é melhorar a qualidade de vida dos empregados. “Ao adotar um estilo de vida saudável, estamos fazendo a diferença na promoção da saúde e prevenção de doenças, aliando dieta alimentar adequada, a prática de exercícios físicos e a adoção de comportamentos saudáveis essenciais para nos manter motivados”, explicou.

O diretor Industrial e Técnico da Cenibra, Júlio César Tôrres Ribeiro, também participou da live e reforçou a mensagem do Diretor-Presidente sobre a importância de manter a boa forma. “A perseverança nesse objetivo de perder peso não é simples. Ela tem que se tornar algo realmente que esteja agregado ao nosso dia a dia, sentir os benefícios e ficar orgulhoso dos resultados obtidos. Esse é o grande desafio. Chegar à boa forma é difícil. Mais difícil ainda é mantê-la a vida toda”, disse.

A Semana da Saúde é uma iniciativa da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa) da Cenibra, em parceria com a Cenibra Logística. Ações educativas e materiais informativos – impressos e online – foram disponibilizados a todos os empregados.

Para incentivar a prática de atividade física, a Cenibra lançou o Desafio “Viva Bem”, que consiste em uma série de vídeos com exercícios físicos. A série é ministrada por uma educadora física e disponibiliza exercícios leves e moderados. Ao final, os participantes que alcançarem desempenho de destaque concorrerão a prêmios. Os vídeos estarão disponíveis nas redes sociais da Empresa para que o público também possa realizar as atividades.

Exercícios de ginástica laboral estão sendo ministrados para os trabalhadores florestais. O objetivo é trabalhar o sistema cardiovascular, responsável por transportar nutrientes, sais minerais, gases e metabolitos por meio da circulação do sangue em todo o corpo.

Nos restaurantes da empresa, durante toda a semana, um cardápio especial será oferecido, com opções variadas e saudáveis e haverá exibição de vídeos explicativos sobre os cuidados com a saúde, incentivando os empregados a manterem a boa forma.