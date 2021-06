Centro de Atendimento Psicológico do Unileste oferece Plantão Psicológico

O Centro de Atendimento Psicológico (CAP) do Centro Universitário Católica do Leste de Minas Gerais (Unileste) promove Plantão Psicológico gratuito e aberto à toda população. Os atendimentos serão realizados nos dias 26 de junho e 3 de julho (aos sábados), sempre das 9h30 às 12h30, no CAP, localizado no campus Coronel Fabriciano (Bloco B). Não é necessário agendamento prévio.

A iniciativa consiste em um espaço de acolhimento de emergência, realizado pelos estudantes do 7º período do curso de Psicologia, com supervisão dos professores. A ajuda psicológica busca auxiliar em assuntos referente às emoções e comportamentos, como autoconfiança, autoestima, ansiedade, concentração, relacionamento com familiares, dentre outros assuntos que possam estar interferindo no bem-estar das pessoas.

Segundo o coordenador do curso de Psicologia do Unileste, Dr. Eustáquio Souza Jr., por meio do Plantão Psicológico a Instituição coloca à disposição de todos um momento de escuta e aconselhamento, e contribui para o enfrentamento dos conflitos vivenciados pelas pessoas. “Com a acentuada piora da saúde mental, em decorrência da pandemia, bem como sequelas psicológicas e físicas relativas ao acometimento pela doença, ou por perda de conhecidos e entes queridos, entendemos que o serviço poderá prover amparo àqueles que quiserem acessar o serviço, sejam eles da comunidade externa ou interna do Unileste”, afirma.

Por medidas de segurança contra a transmissão do coronavírus, durante toda a permanência nas dependências nos campi do Unileste é obrigatório a aferição de temperatura na entrada e o uso da máscara de proteção.

CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOLÓGICO (CAP)

O CAP é o espaço de referência para as atividades acadêmicas do curso de Psicologia e está atento ao seu papel social ao prestar serviços gratuitos à comunidade do Vale do Aço, oferecendo trabalhos clínicos ao público em geral. O Centro cumpre sua função pedagógica ao proporcionar ao acadêmico a articulação da teoria e da prática profissional, por meio da vivência das atividades desenvolvidas.

Dentre os serviços ofertados, estão: orientação profissional; plantão psicológico; orientação à queixa escolar na infância e na adolescência; psicoterapia com crianças; psicoterapia com adolescentes e adultos; psicoterapia de idosos. Os atendimentos são realizados por estudantes do curso, supervisionados pelos docentes, de segunda à sexta, das 13h às 22h, e podem ser agendados por meio do preenchimento de formulário eletrônico ou pelo telefone (31) 3846-5588.

Serviço:

Plantão Psicológico gratuito e aberto à população do Vale do Aço

Dias: 26/6 e 3/7 (sábados)

Horário: 9h30 às 12h30

Local: Centro de Atendimento Psicológico (CAP) do Unileste – Bloco B, campus Coronel Fabriciano (Av. Pres. Tancredo de Almeida Neves, 3500 – Caladinho)

Não é necessário agendamento prévio

Mais informações: (31) 3846-5588 (WhatsApp)