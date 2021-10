O Centro de Odontologia Integrada (COI), em Ipatinga, administrado pela Fundação São Francisco Xavier (FSFX), celebra neste mês 40 anos de serviços de excelência prestados à comunidade. Pioneiro em Minas Gerais a obter a certificação ISO 9001 entre as instituições odontológicas, segue promovendo com eficiência a saúde bucal em contextos cada vez mais competitivos e desafiadores.

“São quatro décadas de história e cada vez mais o COI tem se aprimorado, oferecendo um atendimento de excelência com qualidade e organização. O nosso foco é no cliente, no atendimento humanizado, assim como em todas as unidades da Fundação São Francisco Xavier”, explica o diretor-presidente da Fundação São Francisco Xavier, Salvador Prado júnior.

“Temos muito a comemorar. Oferecemos o que há de melhor na área da saúde bucal, com tecnologia, know-how e expertise de uma equipe espetacular. É claro que também passamos por desafios como a pandemia da Covid-19. No ano passado, os tratamentos foram interrompidos por três meses. Mesmo diante desse cenário, o COI foi capaz de contornar as dificuldades com boa performance e garantir bons resultados”, comenta a coordenadora do Centro de Odontologia Integrada, Cássia Maria de Araújo Lopes.

Atualmente, a carteira de clientes é de aproximadamente de 83 mil vidas. No ano passado foram quase 300 mil procedimentos. Só no primeiro semestre de 2021 foram realizados aproximadamente 200 mil procedimentos desde a Promoção da Saúde até atendimentos da Alta Complexidade distribuídos nas 12 especialidades atendidas.

INFRAESTRUTURA

A sede do COI está localizada no bairro Horto, em Ipatinga, em um espaço de 1.763 m². Além da clínica sede, o COI conta com outras unidades de atendimento localizadas na área interna do Hospital Márcio Cunha, e Unidade Avançada do Canaã, totalizando 50 consultórios. além de uma Central de Materiais Esterilizados, 2 Salas de Raios-X, 1 Tomografia Computadorizada e 1 Laboratório de Prótese Digital.

O COI conta ainda com uma equipe altamente capacitada à disposição dos clientes. São 75 cirurgiões dentistas, 33 técnicos em saúde bucal, 101 auxiliares, 6 radiologistas, além de 35 colaboradores administrativos.

O COI oferece aos seus clientes todo o conforto e tranquilidade nas horas mais delicadas. Para isso, dois cirurgiões dentistas ficam disponíveis, de segunda a sexta-feira, no período das 7h às 18h30, no Horto, para o atendimento às urgências odontológicas. E no período das 19h às 7h, nos dias úteis e durante 24h aos sábados, domingos e feriados, o atendimento é prestado pela equipe do plantão 24 horas.

EXCELÊNCIA

O alto padrão de qualidade do COI aplicado em todas as suas ações é fruto dos investimentos recebidos pela FSFX e pela Usiminas durante toda a sua trajetória de atuação. O Centro de Odontologia Integrada foi a primeira instituição odontológica do estado de Minas Gerais a receber a certificação ISO 9001:2008. O documento foi entregue pela Det Norske Veritas Germanischer Lloyde (DNV-GL), líder mundial em certificações de empresas nos mais diversos segmentos.

No ano passo, o COI adquiriu um novo software de gestão odontológica, o sistema S4E, em substituição ao sistema Easy Dental, utilizado desde o ano 2000, no COI. A implantação cumpriu todas as etapas de desenvolvimento, e a operacionalização ocorreu em outubro, assegurando eficácia, agilidade, segurança e melhor controle nos seus processos.