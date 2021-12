A Prefeitura de Coronel Fabriciano, anunciou que a fila de espera por cirurgias de catarata será zerada no município em 2022. Nessa quarta-feira (22), a prefeitura fez a entrega das primeiras guias para os pacientes examinados na Unidade Móvel de Saúde do Instituto Luz Para Vida. A unidade, que funcionou na Praça da Estação, foi contratada pelo município para realização de exames oftalmológicos no mês de setembro.

A entrega das guias de autorização é o passaporte para a retomada das cirurgias. Para dar fim à fila de espera, serão operadas nos três primeiros meses do ano, 685 pessoas: 200 pacientes em janeiro, 200 em fevereiro e mais 285 em março. De abril em diante, a Secretaria de Governança da Saúde atenderá os pacientes por ordem de chegada para não haver mais acúmulos.

Ao anunciar a volta das cirurgias de catarata, o prefeito Marcos Vinicius, classificou como histórica a ação que permitirá o atendimento de tantos pacientes de uma só vez:

“Eu quero parabenizar nossas equipes de saúde que não mediram esforços pra fazer esse mutirão e reunir tanta gente que esperava na fila. Nunca houve tantas cirurgias ao mesmo tempo. E precisa lembrar que além da cirurgia tem os exames preparatórios, as consultas e o material utilizado nos procedimentos. Mas é um investimento que vale a pena considerando que a saúde é nossa prioridade sempre”, disse.

MUTIRÕES

O município começou a enfrentar a catarata por meio de mutirões em 2018. No entanto, as ações foram interrompidas em 2019 devido à pandemia da Covid-19. Nos dois primeiros anos foram realizados quatro mutirões, totalizando 662 cirurgias. Com essa nova etapa, o município alcançará 1.347 cirurgias no Hospital Dr. José Maria Morais desde sua reabertura.

O secretário de Governança da Saúde, Ricardo Cacau, ressalta o esforço para controlar a pandemia no município e a esperança de poder voltar com as cirurgias que o povo tanto precisa.

“Primeiro nós lutamos contra a pandemia. Agora estamos avançando com a 3ª dose da vacina e isso nos possibilita retomar a realização das cirurgias. Estamos entregando as autorizações e vamos dar continuidade a esse trabalho graças às medidas assertivas que foram tomadas antes”, disse.

PACIENTES AGENDADOS

Maria da Penha de Carvalho, uma das primeiras a receber a guia de autorização, comemorou a volta das cirurgias. “Dia 15 de janeiro, às 6h, vou fazer minha cirurgia. Estou muito feliz”. Antônio Thiago dos Santos ficou com a visão enfraquecida devido à doença. “Eu fiz o exame no caminhão que estava na praça (carreta da oftalmologia). Tem só oito meses que estou esperando e agora chegou a minha vez, graças a Deus”.

Geraldo Antônio Teixeira foi operado do olho direito em um dos primeiros mutirões. “Só tenho a agradecer. Fiquei aguardando devido à pandemia e agora serei operado do 2º olho”.