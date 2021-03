Clínica Odontológica do Unileste abre inscrições para novos pacientes

A Clínica Odontológica do Centro Universitário Católica do Leste de Minas Gerais (Unileste) abre inscrições para atendimentos relativos às áreas de cirurgia, prótese total e parcial removível, endodontia (canal), periodontia (tratamento de gengiva), restaurações, limpezas, odontopediatria, entre outros. Os serviços gratuitos são disponibilizados a toda comunidade.

Para assegurar um tratamento adequado, o primeiro passo é agendar uma triagem para a elaboração do diagnóstico e plano de tratamento individual de cada paciente. Os agendamentos devem ser realizados por telefone (31) 3846-5742, de segunda a sexta, das 7h às 12h, das 13h às 18h e das 19h às 22h.

Os procedimentos odontológicos são realizados pelos acadêmicos do curso de Odontologia, sob a supervisão dos professores, no campus do Unileste em Ipatinga, localizado no Bairro Bom Retiro. Mesmo após a conclusão do tratamento, os pacientes continuam sendo acompanhados pela equipe e podem recorrer novamente à Clínica caso seja preciso.

A coordenadora e professora do curso de Odontologia, Dra. Audrey Bueno, considera que os atendimentos à comunidade “contribui para a promoção da saúde bucal por meio do desenvolvimento de ações com foco na prevenção, na interceptação e no tratamento de doenças. Para os acadêmicos do curso, a Clínica é também a oportunidade de iniciar o exercício da atividade profissional, sempre com a supervisão dos professores”, analisa.

PROTOCOLO DE BIOSSEGURANÇA

Os atendimentos presenciais realizados dentro da estrutura do Unileste seguem rigorosos protocolos de biossegurança em respeito às normas de distanciamento social, proteção individual e de higiene. Essas ações garantem o trabalho e atendimento seguros, tanto para a comunidade acadêmica quanto para pacientes, respectivamente. Alguns dos principais protocolos são: a obrigatoriedade do uso de máscara e a aferição de temperatura de todas as pessoas que acessam os campi da Instituição, assim como a desinfecção periódica dos ambientes, antes e após cada atendimento.

SOBRE A CLÍNICA

Inaugurada em agosto de 2018, a Clínica do curso de Odontologia intensifica a democratização dos serviços de saúde bucal gratuitos, atendendo com qualidade a população da Região Metropolitana do Vale do Aço (RMVA). O Unileste busca oferecer no espaço o que há de melhor tanto em infraestrutura, quanto nas diferentes experiências de aprendizagem do estudante durante o processo de formação profissional.

Serviço:

Clínica Odontológica Unileste

Triagem para atendimento odontológico gratuito

Público: público em geral (crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos)

Agendamento: por telefone (31) 3846-5742 – de segunda a sexta, das 8h às 12h e das 13h às 18h.

Procedimentos odontológicos: cirurgia, prótese total e parcial removível, endodontia (canal), periodontia (tratamento de gengiva), restaurações, limpezas, odontopediatria, entre outros.

Atendimentos

Horários: manhã, das 7h às 11h15; tarde, das 14h às 17h35; e noite, das 19h às 22h35.

Local: Clínica Odontológica do Unileste – Campus Ipatinga (Rua Bárbara Heliodora, 725, Bairro Bom Retiro).