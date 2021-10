Começou na manhã desta sexta-feira (22) a Semana do Bebê, com o tema “Cuidar de quem cuida de você”. O prefeito Bruno Morato participou da abertura do evento, na sede do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) Território 1, no bairro Josefino Anício dos Reis. A programação da Semana do Bebê segue até a próxima quarta-feira (27), com ações que visam orientar as mães, incluindo gestantes, sobre o cuidado com elas e os bebês. O público-alvo são crianças com idade até dois anos. A abertura teve café da manhã, apresentações teatrais e palestras educativas.

O objetivo da Semana do Bebê é contribuir para a diminuição do índice de mortalidade infantil, melhoria da qualidade de vida das crianças de 0 a 5 anos; diminuir as situações de exclusão social decorrente da gravidez precoce; e envolver a sociedade em ações de cuidados com a primeira infância. As secretarias municipais de Saúde, Assistência Social e Educação organizam a Semana do Bebê de forma coordenada. A programação continua neste sábado (23), com ações na Praça do bairro Parque Caravelas, das 15h às 18h.

Além da Semana do Bebê, paralelamente haverá ações da campanha do Outubro Rosa, mês de conscientização sobre a prevenção do câncer de mama e do câncer de colo do útero. Serão realizados exames preventivos e solicitações de exame de mamografia. E, para aproveitar as ações da Semana do Bebê e do Outubro Rosa, também serão realizados testes rápidos para detecção de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), como sífilis e HIV.

As ações da Saúde são realizadas pela equipe da Atenção Primária de Santana do Paraíso, em parceria com o Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), o Instituto InterCement e o Instituto Lumar. No Parque Caravelas, especificamente, há apoio da Associação de Bairro local.

A Semana do Bebê foi instituída pela Lei Municipal 763/2015. Geralmente, a campanha ocorre em junho, mas neste ano, em razão da pandemia da Covid-19, teve de ser adiada para outubro.

TEATRO NAS ESCOLAS

Além das ações na área da saúde, as unidades da Educação Infantil do município também contarão com atividades da Semana do Bebê. Haverá palestras e peças de teatro em todos os CEMEIs (Centros Municipais de Educação Infantil). As encenações estarão alinhadas com a temática da Semana do Bebê, visando à proteção da primeira infância.

Confira a programação da Semana do Bebê:

– 23/10 (sábado)

Local: Praça do bairro Parque Caravelas

Horário: 15h às 18h

Unidade de Saúde: Parque Caravelas

– 24/10 (domingo)

Local: Quadra do bairro Ipaba do Paraíso

Horário: 8h30 às 11h30

Unidade de Saúde: Ipaba do Paraíso

– 25/10 (segunda)

Local 1: Unidade de Saúde do bairro Águas Claras

Horário: 8h30 às 11h30

Unidade de Saúde: Águas Claras

Local 2: Igreja Presbiteriana do Jardim Vitória

Horário: 13h às 16h

Unidade de Saúde: Jardim Vitória

– 26/10 (terça)

Local: Unidade de Saúde do Cidade Nova

Horário: 16h às 19h

Unidade de Saúde: Cidade Nova

– 27/10 (quarta)

Local 1: Unidade de Saúde do Industrial Vermelho

Horário: 8h30 às 11h30

Unidade de Saúde: Unidade de Saúde do Industrial Vermelho

Local 2: Unidade de Saúde do Azul

Horário: 13h às 16h

Unidade de Saúde: Unidade de Saúde do Industrial Azul