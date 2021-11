O prefeito Gustavo Nunes formalizou, na tarde desta segunda-feira (8), a adesão de Ipatinga ao Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião do Vale do Aço (Consaúde). A assinatura do termo aconteceu durante a 138ª Assembleia da instituição, que aconteceu no auditório do Hospital Municipal Eliane Martins (HMEM). Estiveram ainda em pauta a prestação de contas do organismo, relativa ao período de junho a setembro de 2021, e a apresentação do orçamento para o exercício de 2022, que foi aprovado por unanimidade pelos representantes dos municípios.

Durante a reunião, que também contou com a presença do secretário de Saúde de Ipatinga, Cléber de Faria, o prefeito reafirmou o empenho de sua equipe de governo em pensar, discutir e efetivar políticas públicas regionais. Ele destacou ainda a importância do Consórcio em auxiliar todos os municípios que o integram.

“Hoje fazemos adesão ao Consaúde e queremos destacar a importância que cada município aqui reunido representa na busca de soluções para os problemas comuns na saúde”, pontuou o chefe do Executivo de Ipatinga.

O presidente do Consaúde e prefeito de Jaguaraçu, Márcio Lima de Paula, ressaltou que o ingresso do município de Ipatinga servirá para dinamizar ainda mais o acesso da população aos serviços de saúde já ofertados, reduzindo significativamente as filas de espera e aumentando o poder de compra dos filiados para racionalizar os recursos tão escassos na área.

“Recebemos com muito carinho o município de Ipatinga, que vem somar esforços para que o Consaúde possa melhorar ainda mais sua prestação de serviços e estrutura”, salientou o presidente.

Com o ingresso da cidade de Ipatinga, o Consórcio passa a ser integrado por 16 municípios: Antônio Dias, Açucena, Braúnas, Córrego Novo, Dionísio, Ipatinga, Jaguaraçu, Joanésia, Marliéria, Mesquita, Naque, Periquito, Pingo D’água, Santana do Paraíso, São João do Oriente e Timóteo.

CONSAÚDE

Os Consórcios Intermunicipais de Saúde de Minas Gerais foram criados para serem instrumento de cooperação entre os municípios, visando salvaguardar interesses comuns em determinada região, bem como facilitar o atendimento às questões de saúde pública, por meio do intercâmbio e união de esforços de cada cidade.