A Secretaria de Saúde de Ipatinga informou que irá iniciar nesta sexta-feira (17) a aplicação da dose de reforço da vacina da Janssen contra a Covid-19. O atendimento começa pela população acima de 50 anos. As pessoas desta faixa etária serão agendadas nas Unidades de Saúde dos bairros Bethânia, Cidade Nobre, Vila Celeste e Bom Jardim I, desde que tenha sido cumprido o intervalo de pelo menos dois meses após o recebimento da primeira dose. As gestantes e puérperas vacinadas com Janssen devem completar o esquema vacinal com o imunizante da Pfizer, obedecido o mesmo intervalo.

O secretário de Saúde, Cléber de Faria, informou que nesta quarta-feira (15) chegam ao município apenas 750 doses enviadas pelo Ministério da Saúde para o início da nova etapa de imunização.

“As vacinas serão aplicadas gradativamente, e as doses de reforço que chegarem vão suprir as necessidades de acordo com uma sequência lógica. Esperamos receber nova remessa na próxima semana, para completar o esquema vacinal de uma forma mais abrangente junto a toda a população”, explicou.

Ao todo, até o momento foram aplicadas 4.598 doses da Janssen, com priorização de grupos como trabalhadores da rede pública de ensino, população privada de liberdade e população em situação de rua.

VACINÔMETRO

Na tarde desta quarta, o vacinômetro de Ipatinga apontava nada menos que 189.046 vacinas aplicadas em primeira dose. O total da segunda dose chegava a 160.818. Há, ainda, mais 4.598 aplicações de dose única e 23.305 doses de reforço.