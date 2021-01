Covid-19: enfermeiro é o primeiro a ser imunizado em Ipatinga

Na tarde desta terça-feira (19), o prefeito Gustavo Nunes e o secretário de Saúde, Dr. Juliano Nogueira, anunciaram a chegada das primeiras doses de vacina contra a Covid-19 enviadas pela Secretaria de Estado de Saúde e, também, o início da primeira etapa do trabalho de imunização na cidade, que contempla os profissionais da saúde. Foram antecipadas, ainda, informações sobre o Plano Municipal de Vacinação. Para atender às demandas programadas para esta etapa, o município recebeu um lote de 4.700 doses.

Por ser um dos símbolos importantes de resistência na longa trajetória da luta contra a Covid-19 no município, que se estende desde março do ano passado, a primeira pessoa a receber a vacinação foi o enfermeiro Robson Neves Rodrigues, 46 anos. Além de ter sido infectado pelo vírus e enfrentado momentos difíceis em relação à sua própria saúde, no período de tratamento, ele integra a equipe assistencial da Covid no Hospital Municipal de Ipatinga desde que a brigada encarregada de trabalhar na linha de frente contra a doença foi constituída. Ele atendeu ao primeiro paciente em situação de internação, e que também se recuperou.

Conforme determinado pelo Governo do Estado, os grupos prioritários para vacinação são os profissionais de saúde, que estão na linha de frente contra a pandemia e idosos assistidos por instituições de longa permanência.

De acordo com estimativa da Secretaria de Saúde, no município são cerca de 8.400 trabalhadores de saúde, mais de 10.200 idosos acima de 75 anos e 1.405 pessoas acima de 60 anos e que são abrigadas em instituições de longa permanência e/ou acamadas.

O prefeito Gustavo Nunes comemorou o recebimento das vacinas e garantiu que seguirá trabalhando para que a imunização ocorra de forma ordenada, de modo que a população de Ipatinga possa voltar aos seus dias de normalidade o mais rapidamente possível. “Estamos preparados para começar a vacinação imediatamente. Vamos imunizar toda a nossa população, mas quero reforçar o pedido para que todos continuem se protegendo e sigam as recomendações do Ministério da Saúde”, pediu o chefe do Executivo.

Como destaca o secretário de Saúde, Dr. Juliano Nogueira, a vacina é a primeira ferramenta que apresenta eficácia para auxiliar no combate ao vírus da Covid-19. “Para o município, a chegada deste primeiro lote de vacinas é um marco bastante significativo. Pois se trata do primeiro instrumento de fato eficaz para nos auxiliar no enfrentamento à pandemia, além das atitudes básicas de distanciamento social, uso de máscaras e higienização das mãos”, concluiu.

CHEGADA DOS PRÓXIMOS LOTES

Ainda não foram informadas quantas doses o município deverá receber para a próxima etapa. No entanto, o grupo prioritário é composto por 31.587 idosos entre 60 e 74 anos.

Já na terceira etapa, pessoas com comorbidades, como diabetes, hipertensão sistêmica grave e doença renal, entre outras, serão imunizadas. O público prioritário estimado para esta fase é de 8.495 pessoas.

Durante a quarta etapa serão imunizados professores, profissionais das forças de segurança e salvamento e funcionários do sistema prisional.

Na sequência desses grupos, outro plano será desenvolvido pelo governo federal para contemplar toda a população.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

A Secretaria de Saúde informa que, segundo o plano de vacinação apresentado pelo Ministério da Saúde, nenhum cidadão deixará de ser vacinado, mesmo que não apresente qualquer documento quando for receber a dose. Contudo, para que o município possa ter o controle de nomes e o estágio de vacinação de cada pessoa atendida, é necessário apresentar o número do CPF ou o Cartão SUS. Isto garantirá ao munícipe a segunda dose da vacina, imprescindível para assegurar a imunidade. O período para aplicação do reforço é de duas a quatro semanas.

O Cartão SUS unifica num só um documento o histórico dos pacientes na rede pública de saúde.