Covid-19: imunização com a primeira dose chega a 62% em Ipatinga

Com mais uma eficiente estrutura de aplicação de vacinas disponibilizada à população nesta sexta-feira (6), no estacionamento do estádio Ipatingão, a Prefeitura de Ipatinga deu outro salto importante rumo à completa imunização da população local contra o vírus da Covid-19.

Nesta nova etapa de imunização, Ipatinga está atendendo também trabalhadores acima de 28 anos que atuam em indústrias locais, mesmo sendo residentes em outras cidades. A única exigência é a comprovação de vínculo empregatício.

Os secretários Cleber de Faria (Saúde) e Roberto Soares (Governo) fizeram questão de acompanhar de perto o trabalho realizado no Ipatingão, destacando a organização em todo o sistema preparado pela gestão da cidade. “A agilidade tem sido uma marca das nossas equipes, graças a um planejamento muito bem executado, à dedicação e comprometimento dos nossos servidores, e estamos trabalhando com a perspectiva de atender ainda neste mês de agosto os munícipes com 18 anos de idade”, adiantou o chefe do Executivo.

Uma vez mais, nesta sexta-feira, uma estrutura com tendas e computadores foi montada para atender a população com maior rapidez. Nada menos que 16 equipes de vacinação foram mobilizadas. Como já aconteceu em outras ocasiões, as pessoas que estiveram no local, mesmo posicionadas ao fim da fila, aguardaram não mais que 15 minutos para receber a vacina.

A vacinação já iniciada para atendimento a outros grupos etários segue normalmente durante a semana, nas Unidades Básicas de Saúde, e a previsão é de que após a chegada de novas doses a cidade avance ainda mais na imunização.

O município recomenda que a população fique atenta e acompanhe os canais oficiais de Comunicação da Prefeitura de Ipatinga para obter as informações corretas e atualizadas.

VACINÔMETRO

Ipatinga é o município do Vale do Aço mais avançado em relação à cobertura vacinal com a primeira dose, atingindo até o momento 62% da população adulta. Além disso, a cidade é uma das que mais avançam em relação à vacinação geral por idade, em todo o Estado.

O vacinômetro desta sexta-feira (6) apontou que 129.012 pessoas residentes na cidade já receberam a primeira dose de imunizante. O número de ipatinguenses alcançados com a segunda dose é de 44.474. Outras 4.356 pessoas receberam a dose única.

SEGUNDA DOSE

Para acelerar a aplicação da segunda dose da vacina contra o coronavírus em Ipatinga, a Secretaria da Saúde solicita que as pessoas que já foram atendidas com a primeira dose e estão dentro do prazo previsto para recebimento do reforço de imunização entrem em contato com a Unidade Básica de referência para agendamento.