Covid-19: Ipatinga amplia vacinação para grupos de adolescentes de 12 a 17 anos

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Ipatinga anunciou nesta terça-feira (31) que está estendendo a aplicação da primeira dose de imunizantes aos adolescentes de 12 a 17 anos com autismo, portadores de deficiência, síndrome de down e pacientes da diálise. O município já havia anunciado o início da vacinação para adolescentes nesta faixa etária com comorbidades ou imunodeficiências definidas pelo Ministério da Saúde.

Para este público, será aplicada exclusivamente a vacina da Pfizer que, no momento, é a única no país que já obteve autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para imunizar pessoas abaixo de 18 anos.

Para receber o imunizante, o adolescente deve procurar o posto de vacinação de referência no período de 8h às 16h, acompanhado do responsável, portando documento de identificação e documento que comprove o caso especial. Na ocasião, o adolescente poderá ser vacinado ou terá atendimento agendado, de acordo com a demanda de cada UBS.

O secretário de Saúde do município, Cléber de Faria, credita o êxito do processo de imunização em Ipatinga, que se traduz também pela redução consistente do número de óbitos e dos índices de ocupação de leitos, “às estratégias bem-sucedidas empregadas pela administração regularmente e em ocasiões pontuais, isto somado ao apoio incondicional, à dedicação e comprometimento de nossas equipes de trabalho, ainda com o importante suporte de servidores de outras secretarias”.

Ele ainda acrescentou: “Vamos continuar trabalhando de forma organizada, com gestão e planejamento, para anteciparmos os públicos-alvos e ampliarmos a imunização para toda a população no menor tempo possível”.

GRÁVIDAS, PUÉRPERAS E DOCUMENTOS

Para acelerar ainda mais a campanha, a equipe da SMS orienta que o usuário compareça à Unidade de Saúde de referência portando documento com foto e CPF, comprovante de residência em Ipatinga no nome dos pais e/ou responsáveis, além de atestado médico que comprove gravidez ou, no caso de puerpério (até 45 dias depois do parto), cartão de vacinação do bebê.

VACINÔMETRO

Ipatinga já vacinou com a primeira dose cerca de 81% da população adulta. Em números absolutos, é um dos municípios do Estado de Minas Gerais que mais vacinam. Nesta terça-feira (31), o vacinômetro local apontou que 163.404 pessoas residentes na cidade já receberam a primeira dose de imunizantes. O número de ipatinguenses alcançados com a segunda dose é de 54.177. Outras 4.564 pessoas receberam dose única.