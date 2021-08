Covid-19: Ipatinga começa vacinar pessoas a partir dos 30 anos nesta terça

A Secretaria Municipal de Saúde de Ipatinga confirmou para esta terça-feira (3) o início da vacinação contra a Covid-19 de moradores a partir de 30 anos com a primeira dose do imunizante. Com mais esta ação, a prefeitura dará mais um grande passo em sua campanha de vacinação, que é referência no Estado.

A organização e a agilidade no atendimento à população faz com que Ipatinga ocupe posição de destaque em Minas Gerais, sendo reconhecida como uma das cidades que mais avança na vacinação por faixa etária.

O município atingiu a marca de 167.677 doses aplicadas de vacinas contra a Covid-19. Conforme o vacinômetro desta segunda-feira (2), 123.286 pessoas já receberam a primeira dose. O número de ipatinguenses alcançados com a segunda dose é de 40.087 pessoas, sendo que 4.304 receberam a dose única.

“Nossa campanha segue avançando em ritmo acelerado, contemplando novas faixas etárias a cada semana. Para avançar ainda mais, dependemos apenas da chegada de novas doses”, observou o secretário de Saúde, Cleber de Faria. Ele ressalta que a previsão da Secretaria de Saúde é que a faixa etária dos 18 anos possa ser contemplada até o mês de outubro.

O secretário lembra que o avanço da vacinação, aliado às medidas de prevenção, resulta em queda nas taxas de ocupação dos hospitais referência para Covid-19. Ipatinga apresentou nesta semana a menor taxa geral de ocupação dos leitos de UTI-Covid desde o início da pandemia, abaixo de 50%.

AGENDAMENTOS

Os agendamentos para receber a vacina continuam sendo realizados pelos Agentes de Saúde, que definem data e horário para comparecimento à Unidade de referência, inclusive com relação à segunda dose.

O secretário de Saúde orienta que aqueles que integram a faixa etária acima de 30 anos e que eventualmente não tenham recebido o contato do Agente devem procurar a UBS para realizar o cadastramento e o agendamento. Ele tranquiliza a população e afirma que em breve todos serão imunizados.