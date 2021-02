Covid-19: Ipatinga inicia imunização de idosos acima de 90 anos

A Prefeitura de Ipatinga começou nesta quinta-feira (11), a imunização dos idosos de 90 anos ou mais, pertencentes ao grupo prioritário. Os primeiros a receber a vacina em casa foram quatro centenários do município. A senhora Izaltina Alves, de 112 anos é a pessoa com mais idade em Ipatinga e foi a primeira a receber a vacina. Foram vacinados ainda dona Isabel Amorim Lopes, de 103 anos e o senhor Aníbal José Machado, 101 anos.

A pioneira Ita Drumond, com 100 anos, viúva de um dos “emancipadores” de Ipatinga Raimundo Anício Drumond, também recebeu a primeira dose. Zita Alves, médica e cunhada de dona Ita, agradeceu em nome da família o trabalho dos profissionais da Saúde e do Governo durante a pandemia. “Queremos agradecer aos profissionais da saúde que estão nessa linha de frente de combate a covid e que se disponibilizam em atender nossos idosos nos próprios domicílios”, disse Zita.

Chegaram a Ipatinga mais 1490 doses de vacinas Coronavac para a nova etapa da primeira fase da Campanha Nacional de Vacinação contra à Covid-19 no município.

A Secretaria Municipal de Saúde prevê a imunização de 954 pessoas com idades acima de 90 anos, cadastradas no sistema de saúde do município (Sanitas). A prioridade do grupo obedece às diretrizes do Programa Nacional de Imunização (PNI), do Ministério da Saúde (MS). Em Ipatinga, 3.919 pessoas já foram imunizadas contra a Covid-19.

O cronograma de vacinação das pessoas acima de 90 anos será cumprido por bairros, conforme abaixo:

ESCALA VACINAÇÃO IDOSOS A PARTIR DE 90 ANOS

Quinta-Feira (18/02)

Nova Esperança

Vila Formosa

Limoeiro

Barra Alegre

Bom Retiro

Bom Jardim

Veneza

Parque das Aguas

Vila Militar

Jardim Panorama

Canaã

Sexta-Feira (19/02)

Vale do sol

Vila Celeste

Bom Retiro

Esperança

Veneza

Caravelas

Vila Militar

Jardim Panorama

Canaã

Segunda-Feira (22/02)

Bethânia

Cidade Nobre

FASES DA VACINAÇÃO EM IPATINGA

Conforme protocolo do Ministério da Saúde e Secretaria de Saúde de Minas Gerais, a vacinação teve início com o grupo dos trabalhadores da saúde, começando por aqueles que estão atuando na linha de frente de assistência à Covid-19 em hospitais e unidades de saúde.

No município, também já foram imunizadas pessoas com 60 anos ou mais que residem em Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI); pessoas com deficiência que vivem em Residência Inclusiva (RI), que é uma unidade ofertada pelo Serviço de Acolhimento Institucional, para jovens e adultos com deficiência, bem como os funcionários de tais instituições.

NOVA ONDA

A Secretaria de Saúde já está imunizando os trabalhadores da área da saúde de laboratórios (públicos e privados) e farmácias que realizam a coleta de amostras de Covid-19, sendo necessário relatório da empresa – exceto setor administrativo; equipes de remoção de pacientes com suspeita de Covid-19 (também necessário relatório da empresa) – exceto setor administrativo.

Cabe esclarecer que todos os trabalhadores da saúde serão contemplados com a vacinação. Entretanto, a ampliação da cobertura desse público será gradativa, conforme disponibilidade de vacinas pela Secretaria Estadual de Saúde.

SEQUENCIA DE VACINAÇÃO

Os riscos de agravamento e óbito pela covid-19 e de vulnerabilidade social foram considerados para a definição dos grupos prioritários.

Pessoas de 80 a 89 anos

Pessoas de 75 a 79 anos

Pessoas de 70 a 74 anos

Pessoas de 65 a 69 anos

Pessoas de 60 a 64 anos

Povos e comunidades tradicionais, ribeirinhas e quilombolas

Pessoas com comorbidades (conforme descrição no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra Covid-19)

Pessoas com deficiência permanente grave

Pessoas em situação de rua

População privada de liberdade

Funcionários do sistema de privação de liberdade

Trabalhadores da educação

Forças de segurança e salvamento

Forças armadas

Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso

Trabalhadores de transporte metroviário e ferroviários

Trabalhadores de transporte aéreo

Trabalhadores de transporte aquaviário

Caminhoneiros

Trabalhadores portuários

Trabalhadores industriais

Mais informações podem ser acessadas no Informe Técnico da Secretaria Municipal de Saúde disponível no site da prefeitura (www.ipating.mg.gov.br).