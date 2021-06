Covid-19: Ipatinga mantém redução no índice de óbitos e notificações

O número de atendimentos de quadros suspeitos de Covid-19 em Ipatinga, que já era declinante no início deste mês, mantém nestes dias a tendência de queda dos últimos meses. Um comparativo referente aos meses de maio e junho registra uma redução de mais de 50% no número de óbitos.

O panorama é revelado em análise do Boletim Epidemiológico da Covid-19 divulgado diariamente pela Prefeitura e sinaliza, novamente, para o fechamento deste mês com uma condição mais favorável em relação à pandemia. Em maio foram registrados 67 novos óbitos. Já no mês de junho, até o momento, o município notificou 30 óbitos.

De acordo com a Secretaria de Saúde, a redução dos óbitos está diretamente relacionada à imunização completa das pessoas idosas, que são as mais suscetíveis às complicações da Covid-19.

MENOS CONTAMINAÇÕES

Outro dado relevante e que aponta que a Administração municipal está tomando as medidas acertadas para reduzir a proliferação do vírus é a redução dos números de contaminação pelo sexto mês consecutivo.

Em maio foram 1.336 casos notificados. Já em junho houve uma queda de quase 20% dos casos, com 1.230 notificações. As taxas de ocupação dos leitos UTI-Covid, que já chegaram a quase 100%, estão apresentando um dos menores índices do ano, com 62%.

PROTOCOLOS

Embora os dados sejam mais alentadores, ainda não é hora de relaxar. O município segue com medidas de proteção à vida, agilizando o processo de imunização da população, e continua solicitando que as pessoas prossigam no cumprimento dos protocolos sanitários. O prefeito Gustavo Nunes reafirma o compromisso de sua gestão de vacinar a população “com toda celeridade que o momento exige”, destacando ainda que “as medidas de estruturação adotadas na rede de saúde, com foco principal no combate à Covid-19, estão sendo fundamentais para que o município tenha êxito nas ações junto ao governo Federal e do Estado para envio de mais doses à cidade”.

“Todos os dias, desde que assumimos o governo municipal – acrescentou o chefe do Executivo -, estamos trabalhando para melhorar e desafogar o sistema de saúde. Esperamos que em breve consigamos vacinar toda nossa a população”.

AGILIDADE NA VACINAÇÃO

Em Ipatinga mais de 30% da população já foi vacinada com a primeira dose contra a Covid-19. Conforme o último vacinômetro, 78.690 pessoas já receberam a primeira dose e 28.628 ipatinguenses foram alcançados pela segunda dose.

MEDIDAS

Entre as medidas emergenciais adotadas pelo município e que interferiram positivamente nos números da pandemia em Ipatinga estão, ações de fiscalização conscientização, fiscalização no cumprimento dos protocolos sanitários, a entrega do Centro de Atendimento à Covid (Ceac); a criação do Hospital de Campanha com equipamentos de primeira linha e concluído em tempo recorde; a intensificação da aplicação de vacinas; a implantação de 20 novos leitos de UTI-Covid. Tudo com o intuito de oferecer mais qualidade no atendimento à população e alcançar melhores resultados no enfrentamento à pandemia.