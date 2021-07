Covid-19: Ipatinga prevê concluir vacinação de 34 anos acima no fim de semana

A Prefeitura de Ipatinga, por meio da Secretaria de Saúde, continua trabalhando de forma intensiva para garantir o mais rápido possível a imunização de toda a população do município contra a Covid-19. Para concluir a aplicação da primeira dose nas faixas etárias acima de 34 anos e aplicar a segunda dose de imunizantes em pessoas que estão dentro do prazo estabelecido nos cartões de vacina, a Secretaria de Saúde realiza um novo drive-thru neste sábado (24), de 9h às 14h, no estacionamento do Ipatingão. O acesso do público será feito a partir da entrada do Parque Ipanema nas proximidades do Batalhão do Corpo de Bombeiros.

Ipatinga é o município do Vale do Aço mais avançado em relação à cobertura vacinal com a primeira dose, atingindo 55% da população adulta. Além de ser uma das cidades mineiras que mais avançam em relação à vacinação geral por idade. O vacinômetro desta quarta-feira (21) aponta que 112.643 pessoas residentes na cidade já receberam a primeira dose. O número de ipatinguenses alcançados com a segunda dose é de 32.601. Outras 4.160 pessoas receberam a dose única.

O secretário de Saúde do município, Cleber de Faria, reafirma que tão logo as doses são encaminhadas ao município pelo governo do Estado, são imediatamente distribuídas às Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) para aplicação. “As equipes de saúde estão trabalhando diuturnamente para alcançar a cada semana novas faixas etárias. Para o sistema drive-thru, uma estrutura ampla e organizada foi montada pela gestão municipal”, lembrou o secretário.

GESTÃO DE RESULTADOS

O prefeito Gustavo Nunes esclarece que desde o início da campanha de vacinação contra Covid-19 em todo o país, em janeiro deste ano, o governo municipal está adotando medidas pontuais para reduzir a contaminação do coronavírus.

Em 19 de janeiro, Ipatinga recebeu a primeira remessa de vacinas e, desde então, empenhou-se no planejamento das ações de atendimento à população, visando alcançar os grupos prioritários recomendados pelo Plano Nacional de Imunização (PNI) e avançar com a cobertura dos segmentos por idade. “Há seis meses começamos a aplicar a primeira dose de vacina em Ipatinga. Desde então, estamos trabalhando para que toda a população receba a imunização e possamos o quanto antes retomar a rotina anterior à pandemia”, destacou o prefeito.

Entre as medidas adotadas pelo município e que interferiram positivamente nos números de controle da pandemia em Ipatinga estão ações de conscientização; fiscalização no cumprimento dos protocolos sanitários; a entrega do Centro Especializado de Atendimento à Covid (Ceac); a criação do Hospital de Campanha com equipamentos de primeira linha e concluído em tempo recorde; a intensificação da aplicação de vacinas; a implantação de 28 novos leitos de UTI-Covid.

VACINAÇÃO DIÁRIA

Além dos drive-thrus especiais, a vacinação contra a Covid está acontecendo normalmente em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS’s), alcançando pessoas com 35 anos acima. Independente da condição ou comorbidade, qualquer morador da cidade nessa faixa etária pode ser vacinado a partir de agendamento realizado pelos Agentes de Saúde.

As pessoas que não estão cadastradas em Unidades de Saúde de referência devem entrar em contato para inserção de dados no sistema municipal, já que é este registro que instrumentaliza o chamado para vacinação.