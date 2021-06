Covid-19: Ipatinga realiza Dia D de vacinação neste sábado

Para acelerar a vacinação da população de Ipatinga contra a Covid-19, mais uma ação está sendo realizada pela Secretaria Municipal de Saúde. Neste sábado (19), vai acontecer o Dia D, com atendimento em formato de drive-thru e, também, a abertura de algumas Unidades de Saúde em caráter excepcional para recebimento de um público específico. O drive-thru funcionará no estacionamento do Ipatingão, de 9h às 16h, e o objetivo é vacinar todos trabalhadores da Saúde e da Educação (cadastrados no site da prefeitura), e profissionais de forças de segurança.

Para receber o imunizante é necessário aguardar um comunicado no e-mail informado no ato do cadastramento. Outra recomendação importante para evitar aglomerações é que as pessoas só compareçam nos pontos de vacinação no horário agendado e que tenham em mãos o comprovante de vínculo empregatício.

De acordo com o secretário de Saúde, Cleber de Faria, o município de Ipatinga está trabalhando continuamente para cumprir a imunização de toda a população e, à medida que novas doses são recebidas, os imunizantes são imediatamente encaminhados para aplicação do público alvo.

“Com a ação deste sábado, projetamos alcançar cerca de 4 mil pessoas, e nossa intenção é concluir a vacinação dos trabalhadores da Educação e das forças de segurança. Os imunizantes não ficam um dia sequer parados na Central de Vacina, e tão logo ocorre o processo de cadastramento do público alvo determinado pelo Ministério da Saúde, imediatamente iniciamos o chamamento e aplicação das vacinas”, informa o secretário.

GRÁVIDAS E PUÉPERAS

Além do drive-trhu, também neste sábado, quatro Unidades de Saúde estarão funcionando de 8h às 17h, para atender exclusivamente grávidas e puérperas (com e sem comorbidades).

O grupo também está sendo contatado pela Secretaria de Saúde para agendamento do horário de vacinação. As Unidades que estarão abertas neste sábado são: Veneza, Esperança I, Jardim Panorama e Bethânia.

O agendamento também será realizado pelos Agentes de Saúde, que informarão local e horários específicos para evitar aglomeração. As pessoas deste grupo que não têm cadastro nas UBS’s podem se encaminhar à Unidade de referência portando o cartão de pré-natal ou caderneta de vacinação do recém-nascido e um comprovante de residência em Ipatinga em seu nome.

UBS’s

É importante lembrar que durante a semana a Prefeitura de Ipatinga continua atendendo a população nas Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) por meio de agendamento e de acordo com a faixa etária estabelecida. Ipatinga já aplicou até essa terça-feira (15) quase 90 mil doses de vacinas, sendo 61.194 da primeira e 28.028 da segunda dose.