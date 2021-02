Covid-19: Ipatinga recebe novo lote de vacinas

O município de Ipatinga recebeu nesta segunda-feira (1º) um novo lote de vacinas contra a Covid-19. O Governo do Estado enviou para a região do Vale do Aço 6.100 doses. Desse total, foram disponibilizadas para Ipatinga 2.172, sendo 1.560 da Oxford e 612 da Coronavac. Ipatinga recebeu ainda outras 4.614 doses para atender aqueles que já receberam a primeira imunização.

O município está finalizando nesta semana a imunização, com a primeira dose, das pessoas com 60 anos ou mais abrigadas em entidades de atendimento a idosos, assim como dos cuidadores que trabalham nestas instituições de longa permanência.

O destino da nova remessa de vacinas é aquele orientado por informe técnico do Ministério da Saúde. Continuarão sendo imunizados trabalhadores da área de saúde que atuam no combate ao vírus em sua rotina diária. Após a etapa de imunização deste primeiro público, e com a chegada de novas remessas ao município, o grupo seguinte serão os idosos.

SEGUNDA DOSE

O secretário de Saúde do município, Juliano Nogueira, observa que como a quantidade das vacinas que estão chegando ao município ainda é insuficiente para garantir a imunização de toda a população, há todo um empenho em adotar medidas rigorosas para garantir o controle e a destinação das doses disponibilizadas, por recomendação do prefeito Gustavo Nunes.

“Vamos iniciar a segunda fase de imunização, ou seja, a aplicação da segunda dose, que garante a eficácia da vacina e que ocorre no intervalo de mais ou menos 15 dias após a primeira dose. Precisamos ser ainda mais criteriosos nesse momento, e evitar que ocorra fraude ou ‘fura-fila’. Estamos tomando medidas enérgicas para garantir o cumprimento da sequência prioritária de vacinas”, disse o secretário municipal de Saúde.

Um dos procedimentos adotados para garantir um controle mais rigoroso das doses aplicadas no município é manter uma lista atualizada de todas as pessoas que receberam a vacina em Ipatinga, contendo as seguintes informações: dados do vacinado (CPF, nome completo, sexo, data de nascimento e nome da mãe); grupo prioritário; nome da vacina; tipo de dose aplicada, data da vacinação; número do lote da vacina; nome do fabricante; CPF do vacinador, e Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES) do serviço de vacinação.

BALANÇO

Conforme balanço da Secretaria de Saúde, até o momento já foram vacinadas 3.053 pessoas contra a Covid-19, no município, entre profissionais que trabalham na linha de frente do combate à doença e idosos e cuidadores de instituições de longa permanência.

GRUPOS PRIORITÁRIOS

O Ministério da Saúde publicou no dia 22 de janeiro um novo Plano Nacional de Vacinação, adicionando outras categorias ao público prioritário definido inicialmente para tomar a vacina.

A nova versão do plano inclui caminhoneiros e trabalhadores dos transportes aéreo, marítimo e terrestre. E a sequência de imunização da população prioritária será seguida em Ipatinga à medida que as vacinas forem encaminhadas por meio da Superintendência Regional de Saúde.

Confira a relação dos grupos prioritários:

Pessoas com 60 anos ou mais que vivem em asilos ou instituições;

Pessoas com deficiência vivendo em instituições;

Povos indígenas vivendo em terras indígenas;

Trabalhadores de Saúde;

Pessoas de 80 anos ou mais;

Pessoas de 75 a 79 anos;

Povos e comunidades tradicionais ribeirinhas;

Povos e comunidades tradicionais Quilombolas;

Pessoas de 70 a 74 anos;

Pessoas de 65 a 69 anos;

Pessoas de 60 a 64 anos;

Pessoas com comorbidades;

Pessoas com Deficiências Permanentes Graves;

Pessoas em situação de rua;

População privada de liberdade;

Funcionários do sistema carcerário;

Trabalhadores de educação do ensino básico;

Trabalhadores de educação do ensino superior;

Forças de segurança e salvamento;

Forças Armadas;

Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros;

Trabalhadores de transporte metroviário e ferroviário;

Trabalhadores de transporte aéreo;

Trabalhadores de transporte de aquaviário;

Caminhoneiros;

Trabalhadores portuários;

Trabalhadores industriais.