Covid-19: Ipatinga reduz para oito semanas intervalo da segunda dose

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Ipatinga, informou nesta quinta-feira (16) que está adiantando a segunda dose das vacinas AstraZeneca e Pfizer para um prazo de oito semanas (56 dias) após a primeira dose. Atualmente, os vacinados aguardam cerca de três meses para receber a segunda aplicação do imunizante.

As pessoas que receberam a primeira dose há no mínimo oito semanas já podem aguardar o contato dos agentes de Saúde para completar o esquema vacinal. O atendimento ocorre nas Unidades de Saúde de referência, de 8h às 16h. Para se vacinar, é preciso apresentar documento de identidade e a carteirinha de vacinação.

A decisão de acelerar a aplicação da segunda dose para oito semanas foi pactuada pela Secretaria de Saúde ontem (15). A mudança tem o objetivo de garantir uma melhor resposta imune à variante Delta, uma vez que apenas uma dose apresenta efetividade reduzida em relação ao mal.

DOSE DE REFORÇO

A Prefeitura de Ipatinga também inicia a aplicação da dose de reforço da vacina contra a Covid-19, conforme orientação do Ministério da Saúde (MS). A imunização, prevista para começar nesta sexta-feira (17), é destinada aos idosos com mais de 70 anos e pessoas Imunissuprimidas, de acordo com o que preconiza o MS. A aplicação da terceira dose também necessita de agendamento.

PREVENÇÃO NECESSÁRIA

A SMS reforça que, mesmo após a segunda dose, a pessoa vacinada pode ser infectada e transmitir a Covid-19. Por essa razão, os especialistas recomendam que o distanciamento social e todos os demais protocolos sanitários vigentes (fazer uso de máscara, higienização constante das mãos e evitar aglomerações) sejam seguidos de forma rigorosa. Assim são reduzidas as chances de transmissão, adoecimento e de hospitalizações/óbitos pela doença.