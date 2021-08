Covid-19: Ipatinga ultrapassa marca de 200 mil vacinas aplicadas

O município de Ipatinga ultrapassou nesta quarta-feira (18) a marca de mais de 200 mil doses de vacinas aplicadas contra a Covid-19. O balanço divulgado pela Secretaria de Saúde aponta que, atualmente, a cidade tem cerca de 75% da população atendida com a primeira dose. Considerando o público de 18 anos acima, estimado em 194 mil pessoas no município. Um contingente de 28% dos munícipes já possui o esquema vacinal completo, seja com a segunda dose ou a dose única.

Ipatinga é o município do Vale do Aço mais avançado em relação à cobertura vacinal com a primeira dose, e ocupa posição de destaque também entre as cidades que mais avançam em relação à vacinação geral por idade, em todo o Estado.

“Chegamos à importante marca de 200.615 mil doses aplicadas para proteger a nossa gente. Isto é resultado de um grande esforço na busca por mais imunizantes e na estruturação de unidades avançadas de vacinação, que garantem eficiência e rapidez na aplicação das doses. Vamos continuar trabalhando de forma organizada, com gestão e planejamento, para anteciparmos os públicos-alvos e ampliarmos a imunização para toda a população de Ipatinga no menor tempo possível”, garantiu o prefeito Gustavo Nunes.

O município também tem se adiantado na evolução da cobertura vacinal por faixas etárias. Nesta quarta-feira (18), por exemplo, deu início à vacinação de moradores com 18 anos acima.

CRONOGRAMA DA VACINAÇÃO

A vacinação contra a Covid-19 em Ipatinga teve início em 19 de janeiro. Foi quando chegou o primeiro lote de vacinas, com 4.600 doses. Inicialmente, a imunização foi destinada a profissionais de saúde que estavam na linha de frente de combate à doença.

A primeira dose foi aplicada no enfermeiro Robson Neves Rodrigues, de 46 anos, integrante da equipe assistencial de combate à Covid no Hospital Municipal de Ipatinga desde que a brigada encarregada de trabalhar na linha de frente contra a doença foi constituída. Ele atendeu ao primeiro paciente em situação de internação e que, felizmente, se recuperou.

Desde então, para garantir que o processo de vacinação fosse realizado de forma mais rápida e segura, a Secretaria de Saúde iniciou o atendimento à população seguindo criteriosamente as prioridades do Plano Nacional de Imunização (PNI). Está sendo alcançada nesta semana a última etapa do público adulto, na faixa etária de 18 anos.

CENÁRIO

O avanço da vacinação em Ipatinga tem coincidido com o recuo das internações relacionadas à Covid-19, como mostram os boletins epidemiológicos que podem ser acompanhados diariamente pelas redes sociais oficiais da Prefeitura de Ipatinga. As taxas de ocupação de leitos são mantidas em torno de 30%, evidenciando o acerto de estratégias locais adotadas para combate à doença. Especialistas e profissionais de saúde do município atribuem o recuo da gravidade da pandemia especialmente à agilidade e objetividade da imunização.