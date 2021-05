Covid-19: Regional de Saúde de Fabriciano recebe mais uma remessa de vacina

A Superintendência Regional de Saúde (SRS) de Coronel Fabriciano recebeu nesta quinta-feira (6), a 15ª remessa de vacinas contra a Covid-19 entregue pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), com o quantitativo de 28.020 doses.

De acordo com as diretrizes do Programa Nacional de Imunização (PNI), do Ministério da Saúde, as doses da vacina AstraZeneca/Fiocruz serão para aplicação da primeira dose (D1) em 7,4% das forças de segurança, salvamento e forças armadas, 21% dos idosos de 60 a 64 anos e para iniciar a vacinação de 18,3% das gestantes, puérperas, pessoas com comorbidades e deficiência grave.

As doses da vacina Coronavac/Butantan serão para aplicação da segunda dose (D2) em 6% das forças de segurança, salvamento e forças armadas e 3% dos trabalhadores da saúde.

A distribuição das vacinas para os 35 municípios pertencentes a jurisdição da SRS/Coronel Fabriciano começa nesta sexta-feira, (7).