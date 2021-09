Covid-19: Timóteo vacina adolescentes com idade entre 15 e 17 anos na sexta-feira

O plano de vacinação contra a Covid-19 desta semana em Timóteo prevê a imunização em primeira dose de adolescentes com idade entre 15 e 17 anos e mais, com ou sem comorbidades. Para se vacinar o adolescente não pode ter recebido nenhuma vacina nos últimos 15 dias, não ter tido Covid nos últimos 30 dias e no ato da vacinação ele deve estar acompanhado do responsável adulto, também portando documento de identidade.

A vacinação ocorre na sexta-feira, dia 1º de outubro, de 8h às 14h, sendo que entre 8h e 11h serão vacinados adolescentes com 15 e 16 anos; e de 11h às 14h, o público alvo é de pessoas com 17 anos e mais.

Os locais de vacinação são os seguintes: UBS Alegre, Ana Rita, Ana Moura, Primavera, João XXIII, Macuco e Cachoeira do Vale; Centro de Convivência Trajano Quirino Bicalho (Bairro São José); Escola Estadual Professora Haydée de Souza Abreu (Limoeiro); e CEFET-MG, no Centro Norte.