Covid-19: trabalhadores da Educação recebem segunda dose em Timóteo

A Prefeitura de Timóteo realizou nesta segunda-feira (9), a aplicação da segunda dose contra Covid-19 destinada aos trabalhadores da rede municipal de ensino. A imunização ocorreu no horário de 8h às 14h, e foi voltada para os professores e demais profissionais da Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação de Jovens e Adultos e creches conveniadas. Nesta quinta-feira (10/08), será aplicada a segunda dose para os trabalhadores da educação do ensino básico das redes federal, estadual e particular.

“Hoje é um dia muito importante para a Educação de Timóteo. O nosso governo se mobilizou para garantir que todos os trabalhadores da educação fossem 100% vacinados. Agora, a nossa missão é pensar a reorganização das escolas para a possibilidade do retorno integral do modo presencial, com protocolos que asseguram um novo normal”, destacou o vice-prefeito e secretário de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, professor José Vespasiano Cassemiro, conclamando a todos os profissionais do setor a não perderem a oportunidade de se imunizar.

A satisfação em receber a segunda dose da vacina foi unânime entre todos os servidores da educação. A servidora da Biblioteca Municipal Raquel Pacífico Drumond, Éster Assis Rosa, demonstrou alegria por completar a segunda dose. “Estou muito confiante e aconselho a todos a se vacinarem. Só assim vamos superar essa crise”, comentou. Emocionada a funcionária da Creche Santa Terezinha, Orlanda Lopes Vieira, lembrou da perda de parentes e amigos e frisou “neste momento, meu sentimento é de alívio. A gente tem que se cuidar. Se Deus quiser, todo mundo será imunizado”.

Na segunda, foram imunizados os trabalhadores do Centro Municipal de Educação Integrada/EJA, Apae, Centro de Referência de Educação Inclusiva Ativa (CREIA), Unidades Municipais de Educação Infantil (UMEI`s) e creches conveniadas. Na terça-feira, de 8h às 14h, serão disponibilizados dois pontos de vacinação: CMEI (Secretaria de Educação, Praça 1º de Maio, s/nº), no qual serão atendidos os profissionais da rede particular de ensino e de escolas profissionalizantes; e Campus do Cefet (Centro Norte), que atenderá os profissionais das redes estadual e federal de ensino.

Os usuários devem levar o cartão de vacina, documento de identidade, CPF e comprovante de endereço. Como o município está dando prosseguimento a Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe, a Secretaria de Saúde lembra que é necessário um intervalo de, no mínimo, 14 dias entre a imunização contra a Covid-19 e a vacina contra influenza (gripe).