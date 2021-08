Covid-19: Unidades de Saúde de Ipatinga continuam atendendo em horário estendido

A Prefeitura de Ipatinga informou nesta terça-feira (24), por meio da Secretaria Municipal de Saúde, que vai manter ao longo da semana o horário estendido para vacinação contra Covid-19 em algumas das Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) da rede local, sem a necessidade de agendamento.

As pessoas acima de 18 anos que ainda não receberam a 1ª dose da vacina podem se dirigir às UBS’s. E, além destas, também estão sendo atendidas aquelas que estão dentro do prazo estipulado no cartão de vacinação para receber a segunda dose, conforme datas e horários informados.

O secretário municipal de Saúde, Cléber de Faria, ressaltou a preocupação e o empenho da administração em dar celeridade ao processo de imunização de toda a população. “O trabalho das nossas equipes de vacinas tem sido muito importante para a aceleração da imunização dos moradores da cidade. Estamos com equipes trabalhando em horário estendido e durante os fins de semana também”, reforçou.

ADOLESCENTES

O secretário também aproveitou para anunciar um novo estágio de avanço da vacinação para os próximos dias. “Estamos nos preparando para implementar a vacinação de adolescentes. Aguardando apenas a chegada de doses especificas para esse grupo de pessoas”, adiantou Cléber.

BALANÇO VACINAL

Nesta terça-feira (24), a cidade atingiu a marca de 215.458 doses aplicadas. Desse total, 159.293 são de primeiras doses, 51.706 de segundas doses e 4.459 de doses únicas.

Confira as unidades com horário estendido durante a semana:

Bom Jardim I – Até 19h30

Caravelas – A Partir desta quarta-feira (25/08) até 21h

Esperança I – Até 20h

Jardim Panorama – Até 20h

Limoeiro – Até 21h

Parque das Águas – Até 19h30 – na sexta-feira (27), somente até 16h

Vila Militar – Até 19h30

Veneza – Às quarta-feiras, atendimento até 21h / demais dias, até 16h