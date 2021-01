Distribuição de medicamentos é regularizada em Santana do Paraíso

A Secretaria Municipal de Saúde de Santana do Paraíso informa que já está regularizada, desde o último dia 12, a distribuição dos medicamentos psicotrópicos (remédios de uso controlado) e antibióticos. O fornecimento destes dois medicamentos havia sido interrompido pelo governo anterior em 18 de dezembro de 2020.

A Secretaria informa ainda, que, antes de restabelecer a distribuição dos psicotrópicos e dos antibióticos foi necessário providenciar a obtenção do Alvará da Vigilância Sanitária, levantamento de estoque, Alvará de Funcionamento e liberação do Conselho Regional de Farmácia, visando liberar a atuação da nova farmacêutica que será a responsável técnica pela Farmácia de Todos.

A Farmácia de Todos (Unidade de Santana do Paraíso) fica na Rua Antônio Luiz, 60, no bairro Josefino Anício, próximo à Quadra Poliesportiva, na área central do município. O telefone de atendimento é o (31) 3251-6623.