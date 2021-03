Estado envia 509,8 mil vacinas para imunizar idosos e trabalhadores em Saúde

A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) começou, nesta quinta-feira (18), a distribuição de 509,8 mil doses da vacina CoronaVac/Butantan (doses 1 e 2) para as 28 Unidades Regionais de Saúde (URSs) do estado.

Os imunizantes irão atender 48,7% dos idosos com idade entre 75 e 79 anos e 7% dos trabalhadores de Saúde, conforme as recomendações do Ministério da Saúde e deliberado pelo Centro de Operações de Emergência em Saúde de Minas (Coes MG) nesta manhã. Esta é a maior operação de vacinação da história de Minas Gerais.

LOGÍSTICA

A expectativa é de que, em 48 horas, todas as 28 Unidades Regionais de Saúde já tenham recebido as doses para a distribuição aos municípios. A operação logística é aérea e terrestre. A SES-MG conta com apoio das Forças de Segurança do Estado, que auxiliam no desenvolvimento e execução do transporte aéreo e das rotas terrestres.

Nesta quinta-feira, três Regionais de Saúde recebem as doses por transporte aéreo. São elas: Governador Valadares, Jequitinhonha e Teófilo Otoni. Na sexta-feira (19), os imunizantes serão entregues às regionais de Alfenas, Juiz de Fora, Diamantina, Uberlândia, Montes Claros, Manhuaçu, Ponte Nova e Unaí.

As cidades-polo foram definidas como pontos estratégicos, para onde as demais regionais irão se deslocar para buscar as vacinas por via terrestre. A partir de segunda-feira (22), os imunizantes estarão disponíveis para retirada nas regionais.