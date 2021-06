Fabriciano ganha reforço do SUS para fortalecimento da saúde mental

Em Coronel Fabriciano, atualmente para o enfrentamento dos transtornos de Atenção Psíquico Social seja infanto-juvenil ou adulto, a Secretaria de Governança da Saúde investe em intervenções que visam à prevenção. A iniciativa é possível graças à capacitação contínua dos servidores, oficinas terapêuticas, atendimento de equipe multiprofissional e, principalmente, matriciamentos de casos em um esforço integrado com os equipamentos de Saúde e as secretarias de Educação e Assistência Social.

Aliada aos esforços da administração para mudar a realidade da saúde na cidade, Coronel Fabriciano acaba de receber mais uma boa notícia: a habilitação pelo SUS, através da Resolução SES/MG Nº 7.532, de 2 de junho de 2021, de 4 leitos do Hospital Dr. José Maria Morais para internação de pacientes em surto acometidos por transtornos mentais, e usuários dos serviços da Rede de Atenção Psicossocial do Município que se fizer necessário.

A solicitação da habilitação foi feita através da Secretaria de Governança da Saúde em fevereiro deste ano, e aprovada em junho sem ressalvas graças aos investimentos que o município já vem fazendo na estrutura hospitalar. Ressalta-se ainda que todas as exigências para a habilitação em Hospital Geral já vêm sendo cumpridas, como a disponibilização de equipes qualificadas de enfermagem, psicologia, assistência social e psiquiatras pediátricos e adultos.

O secretário de Governança da Saúde, Ricardo Cacau disse que a habilitação é mais um ganho para o Município de Coronel Fabriciano, fortalecendo o tratamento e o vínculo do usuário com o município.

“Isso é uma conquista histórica para Coronel Fabriciano. O prefeito Marcos Vinicius sempre nos orienta a usar bem os recursos públicos e agora nós daremos um salto na qualidade do atendimento aos pacientes da saúde mental. Esse público que antes tinha que receber atendimento em outros municípios, será assistido em Coronel Fabriciano. Vamos continuar prestando um serviço de qualidade aqui, buscando ampliação e fortalecimento através da qualificação do atendimento em Saúde Mental.”, informa Cacau.

A referência hospitalar do município para internação e tratamento de pacientes psiquiátricos adultos sempre foram os hospitais Raul Soares e o CEPAE (Infanto-juvenil), na capital. Agora o José Maria Morais e a UPA Dr. Walter Maia, no bairro Sílvio Pereira ll, passam a ser referência inclusive para pacientes encaminhados pela Polícia Militar. Apenas em casos extremos os pacientes terão que deixar a cidade.

Presente no seminário de saúde mental realizado pela administração, o 2º. Ten. Daniel Bretas, do 58º BPM em Coronel Fabriciano, ressaltou a importância da estrutura oferecida para a saúde mental do município. Tenente Bretas disse que o atendimento dado aos pacientes encaminhados pela Polícia Militar durante ocorrências é um exemplo a ser seguido por outros municípios. “Nos dá tranquilidade e a habilitação dos leitos agora será ainda mais importante”, disse.