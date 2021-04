Fabriciano implanta novo serviço para orientar pacientes por telefone

Em Coronel Fabriciano, pessoas com sintomas ou dúvidas sobre Covid-19 ou em situação de urgência e emergência médicas contam com mais uma ferramenta de atendimento: o “Tele Referência – Saúde”. O serviço está disponível pelo número 31 98942-3003, é gratuito, não precisa baixar aplicativo e funciona 24 horas por dia/sete dias por semana.

Basta enviar uma mensagem de texto ou áudio para o WhatsApp 31 989422-3003, informar seus dados pessoais e relatar o problema de saúde. Do outro lado da linha, um profissional da saúde vai atendê-lo, fazer o diagnóstico prévio e gerar uma guia que deve ser apresentada na unidade de saúde mais adequada para cuidar do caso: Hospital Dr. José Maria Morais, UPA 24 horas ou Centro Covid-19. O serviço é exclusivo para moradores de Fabriciano.

O objetivo é ampliar o acesso à saúde e referenciar o paciente para o local correto, sobretudo, em situações de urgência e emergência. “É mais uma ferramenta para melhorar a rede municipal de saúde e garantir o atendimento adequado ao paciente quando e onde ele precisar, com rapidez e eficiência, também por telefone. Usar a tecnologia em favor da população é uma marca da gestão Novos Tempos”, resume o prefeito Marcos Vinicius.

O secretário de Governança da Saúde, Ricardo Cacau, completa que os atendimentos presenciais continuarão funcionando normalmente em todas as unidades da rede de Saúde, independente do paciente acessar ou não a nova ferramenta. “As nossas portas, principalmente, as de urgências continuarão abertas. A vantagem é que ao usar o Tele Referência, o paciente vai já passar por uma triagem prévia ainda em casa. Basta ele apresentar guia do Tele Referência na recepção do local indicado – Hospital, UPA ou Centro de Referência Covid-19 – e iniciar o tratamento”, explica.

SEGURANÇA EM TEMPOS DE PANDEMIA

O Tele Referência – Saúde é um dos processos da Telemedicina, na modalidade de atendimento online usada para orientar e cuidar dos pacientes à distância. Este tipo de ferramenta vem sendo adotada, com sucesso, por instituições de saúde da pública e privada no Brasil e no mundo. Mas com a pandemia e necessidade do isolamento social, seu uso foi popularizado por permitir a oferta de serviços clínicos sem a necessidade de contato físico entre o paciente e o médico.

Em Fabriciano, esta modalidade de atendimento foi implantada em março de 2020. Inicialmente, o serviço tinha como foco tirar dúvidas sobre o coronavírus, prestar atendimento e orientar pacientes com sintomas da doença. Com o êxito do serviço, a Prefeitura decidiu abrir o canal para outras enfermidades, inclusive em situações de urgência e emergência.

PROTOCOLOS DE ATENDIMENTO

A triagem online, diagnóstico prévio, orientação e encaminhamento do paciente para o atendimento presencial é realizada conforme protocolos de saúde, dentre eles, o Manchester.

O Tele Referência – Saúde é integrado com toda rede de saúde do município. Dentre os benefícios para o usuário estão: comodidade, economia de tempo, agilidade e precisão no início do tratamento, segurança e reforço das regras de isolamento social. Já para o município, o serviço melhora a organização interna da rede.