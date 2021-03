Fiemg mobiliza empresas para compra de insumos e vacinas para MG

A Federação das Indústrias de Minas Gerais (Fiemg) está mobilizando um grupo de empresários para a compra de insumos de saúde e para a aplicação de vacinas contra a Covid-19. A decisão foi anunciada nessa segunda-feira (15), durante a reunião do Conselho Estratégico da Federação, que reúne os líderes industriais das principais empresas do setor no estado.

A iniciativa do Conselho Estratégico da Fiemg irá beneficiar as 200 maiores cidades mineiras e tem o intuito de reforçar a campanha de vacinação em Minas Gerais. O grupo de empresários avaliou que, para que a população seja imunizada de maneira mais rápida, além da compra das vacinas, os municípios necessitam de apoio com insumos básicos, como seringas descartáveis, luvas, jalecos, câmaras frias e freezers, dentre outros materiais essenciais.

A atuação será em conjunto com o governo do Estado, que será responsável pela distribuição dos itens. “Neste momento de incertezas, a federação concentra mais uma vez seus esforços para mobilizar os empresários mineiros para que vidas sejam preservadas. A união e o diálogo entre o poder público e iniciativa privada será a garantia de que, em breve, sairemos desta crise”, afirma Flávio Roscoe, presidente da Fiemg.

A ação da indústria mineira, liderada por empresários como Rafael Menin e Eugênio Mattar e muitos outros, é iniciativa do Conselho Estratégico da Fiemg, e integra a campanha Unidos pela Vacina, iniciada por Luiza Trajano, presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza.