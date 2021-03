Fisioterapia do Unileste oferece atendimentos gratuitos à comunidade

A Clínica de Fisioterapia do Centro Universitário Católica do Leste de Minas Gerais (Unileste) abre inscrições para agendamento de consultas e tratamentos gratuitos presenciais a toda a população da Região Metropolitana do Vale do Aço (RMVA).

Os interessados devem realizar agendamento por telefone (31) 3846-5585 (de segunda a sexta, das 8h às 12h e das 14h às 17h30) ou preenchendo o formulário eletrônico (unileste.catolica.edu.br/portal/agendamentofisioterapia). Devido ao atual cenário, antes do início do tratamento, é realizada uma triagem para diagnóstico de riscos de cada paciente frente à Covid-19.

Os procedimentos são realizados pelos acadêmicos do curso, sob a supervisão dos professores, no campus do Unileste em Ipatinga. De acordo com a coordenadora do curso Fisioterapia, Mariza Alves, “as atividades na Clínica permitem aos estudantes vivenciar situações reais e isso contribui para a formação e desenvolvimento de habilidades práticas necessárias à vida profissional, ao mesmo tempo em que aproxima a sociedade e a Instituição por meio dos serviços especializados, contribuindo para a saúde e bem-estar da população”, afirma.

Dentre os serviços oferecidos estão as áreas de: dermatofuncional, função locomotora, neurofuncional, pediatria, cardiorrespiratória e urofuncional. Veja abaixo o que cada área de atendimento trata.

– Cardiorrespiratória: cuidam para melhoria da resistência física, reabilitação cardiopulmonar, intervenção em pré e pós-operatório cardíaco e reabilitação de pacientes pós Covid-19.

– Dermatofuncional: para tratamento de queimaduras, processo de cicatrização, feridas, úlceras, pé-diabético e outros.

– Função Locomotora: focada na reabilitação e tratamento para dores na coluna, joelhos, ombros, braços e pernas, alterações posturais, pós-operatório, pós-fratura, luxações e restrição de movimento.

– Neurofuncional: ligada às limitações de movimentos decorrentes de doenças ou acidentes que afetam o sistema nervoso (AVC, esclerose, paralisia facial, entre outros).

– Pediatria: os universitários realizam reabilitação e desenvolvimento com recém-nascidos, crianças e pré-adolescentes com doenças e condições congênitas ou adquiridas (paralisia cerebral, Síndrome de Down, traumatismo crânio-encefálico, atraso no desenvolvimento motor e outros).

– Urofuncional: para tratar incontinência urinária (masculina e feminina), pós-cirurgia de prostatectomia, mastectomia, gestantes, pós-parto (puérperas), linfedema.

PROTOCOLOS DE SEGURANÇA

Os atendimentos realizados dentro da estrutura do Unileste seguem rigorosos protocolos de biossegurança em respeito às normas de distanciamento social, proteção individual e de higiene. Essas ações garantem o trabalho e atendimento seguros, tanto para a comunidade acadêmica quanto para pacientes. Algumas das principais medidas adotadas são: a obrigatoriedade do uso de máscara, aferição de temperatura de todas as pessoas que acessam os campi da Instituição, distanciamento, desinfecção periódica dos ambientes, dentre outras ações.

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CLÍNICA

No início deste mês, o Unileste concluiu as obras de reforma e ampliação dos laboratórios de atendimento. Dentre as principais mudanças estão: criação de nova área comum de circulação, sala de paramentação profissional, novos ambulatórios, banheiros acessíveis, fraldário e recepção. O objetivo é a melhoria contínua dos espaços de aprendizagem e de trabalho, e oferecer maior conforto e bem-estar à comunidade durante os atendimentos.

Serviço:

Clínica de Fisioterapia: Atendimentos gratuitos à comunidade.

Áreas de atendimento: dermatofuncional, função locomotora, neurofuncional, pediatria, cardiorrespiratória e urofuncional.

Agendamento: (31) 3846-5585 (de segunda a sexta, das 8h às 12h e das 14h às 17h30) ou preenchendo o formulário eletrônico:

unileste.catolica.edu.br/portal/agendamentofisioterapia/