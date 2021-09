FSFX abre inscrições para o Programa de Residência Médica no início de outubro

No período de 5 a 20 de outubro, a Fundação São Francisco Xavier (FSFX) estará com inscrições abertas para o Programa de Residência Médica 2022, do Hospital Márcio Cunha (HMC), em Ipatinga-MG e para o Hospital Municipal Carlos Chagas (HMCC), em Itabira-MG. Entre as 13 especialidades, serão disponibilizadas 39 vagas no total.

“A residência médica é uma modalidade de ensino de pós-graduação destinada a médicos, sob a forma de curso de especialização. É passo essencial na formação de especialistas, nas mais diversas áreas. A FSFX conta com programas de residência há mais de 10 anos e atualmente possui quase 100 residentes, em três unidades. A FSFX fornece estrutura adequada à formação de seus residentes e está empenhada no aprimoramento contínuo de sua formação.”, afirma o coordenador do Ensino e Pesquisa da FSFX, Dr. Milton Henriques Guimaraes Junior.

O programa é credenciado pela Comissão Nacional de Residência Médica do Ministério da Educação (CNRM/MEC) e o processo seletivo é realizado pela Associação de Apoio a Residência Médica de Minas Gerais (Aremg).

As inscrições para a seleção podem ser feitas pelo site www.aremg.org.br.

SOBRE A FSFX

A Fundação São Francisco Xavier, braço da Usiminas nas áreas de Saúde e Educação, é uma entidade beneficente de assistência social, reconhecida pelo Ministério da Previdência e Assistência Social. Atuando desde 1969, a FSFX conta com mais de 6.500 colaboradores e está presente em seis estados brasileiros. Administra cinco unidades hospitalares, em Ipatinga, Timóteo e Itabira (MG), em Cubatão (SP). Com uma gestão marcada pela responsabilidade, pela oferta de atendimentos de excelência e pelas melhores práticas de segurança, além de contabilizarem mais de 70% de seus atendimentos feitos a pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS).

Com esta expertise, a Instituição está chegando a Belo Horizonte com uma nova unidade hospitalar que contará com uma estrutura multifuncional de serviços, suporte de urgência e emergência, hospital-dia, além de diversas especialidades médicas e uma operadora de Planos de Saúde Usisaúde, que possui mais de 165 mil beneficiários. A Fundação São Francisco Xavier conta ainda com o Centro de Odontologia Integrada, que mantém os melhores indicadores de saúde bucal já divulgados no Brasil, e o Serviço de Segurança do Trabalho, Saúde Ocupacional e Meio Ambiente – Vita, que soma mais de 159 mil vidas sob sua gestão.

Na área educacional, o Colégio São Francisco Xavier, unidade precursora localizada em Ipatinga, é referência em Educação na região, com cerca de 3 mil alunos, da educação infantil à graduação.