FSFX apresenta balanço positivo do Hospital de Cubatão

Há mais de três anos administrado pela Fundação São Francisco Xavier (FSFX), o Hospital de Cubatão/SP, reforça o compromisso com a comunidade em trazer benefícios para a região, com a prestação de uma assistência à saúde com segurança e qualidade. A unidade comemora números significativos neste período administrado pela FSFX.

Dentre os resultados e avanços alcançados, destacam-se os números de atendimentos prestados à população: foram mais de mais de 1 milhão e 200 mil exames de apoio ao Diagnóstico, contemplando exames de imagem e laboratoriais; aproximadamente 5 mil procedimentos cirúrgicos, cerca de 16 mil internações e mais de mais de 3500 partos.

“O Hospital tem registrado indicadores relevantes e positivos que reforçam a contribuição com uma assistência cada vez mais efetiva e segura e, são reflexos do empenho dos bons profissionais que compõem o corpo clínico, assistencial e administrativo”, comenta a Superintendente do Hospital de Cubatão, Ana Rosa dos Santos.

Ao assumir a gestão do Hospital de Cubatão, a FSFX promoveu melhorias estruturais, investiu em equipamentos, proporcionando à unidade novos padrões de qualidade, com foco na humanização, no cuidado e na evolução dos processos implantados. “Trabalhamos em prol da comunidade, por meio de uma gestão humana, profissional, de referência e próxima das pessoas. Nosso objetivo e desafio diário está em oferecer a mesma excelência presente nos outros hospitais administrados pela Fundação”, afirmou o diretor-presidente da Fundação São Francisco Xavier, Salvador Prado Júnior.

SOBRE O HOSPITAL DE CUBATÃO

O Hospital de Cubatão está sob gestão da Fundação São Francisco Xavier desde outubro de 2017. Com 125 leitos, sendo 100 para atendimento ao SUS e 25 leitos para convênios, o HC conta com 32 especialidades médicas e atua nas áreas de Internação materno-infantil e adulto; Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal, pediátrica e adulto; cirurgia geral e ortopédica, procedimentos de média complexidade, urgência e emergência em obstetrícia, maternidade e apoio ao diagnóstico. Além de uma série de outros atendimentos ambulatoriais e cirúrgicos. Para isso, a unidade conta com 172 médicos, equipes multidisciplinares e 575 colaboradores. Destes, 68% são moradores de Cubatão.

Em 2020, o Hospital de Cubatão foi reconhecido pela Federação Internacional de Hospitais no Programa Beyond The Call of Duty for Covid-19 (Além do Senso de Dever para Covid-19) por seu plano de ação de resposta Covid-19 junto a mais de 100 hospitais de 28 países. As unidades administradas pela Fundação São Francisco Xavier, inclusive, foram as únicas do Brasil a recebem o certificado.