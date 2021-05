FSFX celebra cinco anos de gestão do Hospital Municipal Carlos Chagas em Itabira

Neste mês de maio, a Fundação São Francisco Xavier (FSFX) celebra cinco anos de gestão do Hospital Municipal Carlos Chagas (HMCC), em Itabira, na região leste de Minas Gerais. Referência para uma população de 225 mil habitantes, o hospital que é destinado exclusivamente aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), é responsável por 55% das internações no município, que abrangem também pacientes de regiões vizinhas.

Desde que assumiu a administração do Hospital Municipal Carlos Chagas, a FSFX vem promovendo, na unidade hospitalar, o seu modelo de gestão marcado pelo atendimento humanizado e acolhedor e por inovações em melhorias de processos e em assistência à saúde. E tem dado certo, uma vez que o índice de satisfação dos clientes atendidos no HMCC é de 95%.

“Nestes cinco anos temos reproduzido o nosso jeito de trabalhar focado na atenção às pessoas. Não medimos esforços para contribuir com a comunidade onde estamos inseridos. O nosso intuito sempre foi o de oferecer à população de Itabira e região uma assistência de qualidade, com equipe altamente capacitada, segurança e acolhimento em todos os níveis”, diz o diretor-presidente da Fundação São Francisco Xavier, Salvador Prado Júnior.

A unidade hospitalar presta atendimento nas áreas de média complexidade, ambulatório, internação, UTI, centro cirúrgico, tratamentos de hemodiálise de agudos e serviços de diagnósticos. Com cerca de 500 colaboradores, o Hospital Municipal Carlos Chagas possui com 138 leitos sendo 22 UTI Covid-19, 38 de enfermarias Covid-19, 10 UTI Geral, 43 leitos de enfermaria, 13 de maternidade, sete de pediatria e cinco cirúrgicos

Os resultados alcançados nestes cinco anos refletem a excelência do trabalho realizado pela equipe da FSFX. Neste período, até março deste ano, foram registrados 22.726 internações e 5626 partos. E o índice de satisfação dos clientes é de 95%.

TRATAMENTO ACOLHEDOR E QUALIFICADO

Para a dona de casa Márcia Cristina de Almeida Pinto, de 45 anos, a expertise dos profissionais e o tratamento humano foram fatores essenciais para a recuperação de seu filho Paulo Vilela Pinto Júnior, de 26 anos, que passou 47 dias internado com Covid-19 no HMCC, 37 deles intubado.

Márcia conta que Paulo teve 75% do pulmão tomado, chegou a ter os dois rins paralisados, precisou passar por hemodiálise, recebeu várias transfusões de sangue e ainda teve parada cardíaca.

“Meu filho foi um milagre e eu só tenho a agradecer a Deus e à equipe do Hospital Carlos Chagas. Eles me passaram confiança e esperança o tempo todo. Toda a equipe nos ajudou, enfermeiras, médicos, psicólogos. O Paulo foi um caso muito difícil, mas contou com apoio de excelentes profissionais e renasceu”. E acrescenta. “Foi impressionante o carinho que todos tinham com ele e com a gente. Foram anjos na nossa vida. E se hoje estou comemorando a alta médica do meu filho, é pela força que Deus nos deu e pelo tratamento que tivemos dentro do hospital”, desabafa.