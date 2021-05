FSFX comemora 56 anos do Hospital Márcio Cunha

Referência para 840 mil habitantes de 35 municípios do Leste de Minas Gerais, o Hospital Márcio Cunha (HMC), em Ipatinga, administrado pela Fundação São Francisco Xavier (FSFX), braço social da Usiminas, comemora neste sábado (1º de maio), 56 anos de história. A excelência na assistência humanizada tem sido um marco na trajetória do hospital filantrópico que realiza 70% dos atendimentos a pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS).

Segundo o diretor-presidente da Fundação São Francisco Xavier, Salvador Prado Júnior, a administração do Hospital Márcio é realizada por equipes capacitadas e acolhedoras. “Temos como propósito ofertar uma assistência de qualidade, com segurança, humanização e acolhimento em todos os níveis. Buscamos contribuir com a comunidade onde estamos inseridos, e por isso, não medimos esforços para oferecer um excelente atendimento, com estrutura adequada e equipe altamente preparada, garantindo a satisfação do principal motivo que nos move: as pessoas”, afirma.

“O Hospital Márcio Cunha é referência para Ipatinga e região. Temos investido em inovações e melhorias dos processos, buscando oferecer à comunidade um atendimento de qualidade e uma entrega de valor percebida por todos. Nossa busca incessante é fazer cada vez mais, fazer melhor, fazer bem feito, sermos eficientes e assertivos na assistência prestada contribuindo para transformar a vida das pessoas”, comenta o diretor de hospitais da Fundação São Francisco Xavier, Dr. Mauro Oscar Soares de Souza Lima.

RECONHECIMENTO

O Hospital Márcio Cunha foi o primeiro hospital brasileiro a receber, da Organização Nacional de Acreditação (ONA), o certificado de Acreditação em Excelência. Está ainda entre os seis do país a possuir a certificação internacional Det Norske International Accreditation Standard (DIAS/NIAHO).

Recentemente, o Hospital Márcio Cunha foi apontado pela revista norte-americana Newsweek entre as melhores unidades hospitalares do Brasil. O resultado apresenta o HMC entre os três melhores hospitais do estado de Minas Gerais, e o décimo sétimo do Brasil. O hospital também foi reconhecido pela Federação Internacional dos Hospitais com o certificado Beyond The Call of Duty for Covid-19 (Além do Dever para Covid-19), premiação concedida a 103 instituições de 28 países por suas ações de combate à Covid-19, sendo somente três hospitais no Brasil.