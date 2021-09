FSFX comemora um ano de administração do Hospital e Maternidade Vital Brasil

Após um ano sob administração da Fundação São Francisco Xavier (FSFX), o Hospital e Maternidade Vital Brazil (HMVB), em Timóteo (MG), celebra os resultados alcançados em benefício da comunidade. Desde que assumiu a administração do HMVB, em setembro de 2020, a FSFX tem promovido na unidade hospitalar o seu modelo de gestão, prestando uma assistência à saúde de excelência para a população de Timóteo e região.

Dentre os números apresentados estão mais de 25 mil atendimentos no Centro Obstétrico e Pronto-Socorro, 640 partos, 1765 cirurgias realizadas e aproximadamente de 4500 internações. Vale destacar que o Pronto-Socorro está em pleno funcionamento 24 horas, sete dias por semana, com atendimentos de urgência e emergência para toda a população.

Zelando por uma assistência humanizada, neste um ano, a Fundação proporcionou que milhares de atendimentos, consultas, cirurgias e partos, fossem mantidos, sendo a maioria destinados aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), que corresponde a cerca de 75% dos atendimentos do hospital.

“Neste período de administração do Hospital e Maternidade Vital Brazil, os resultados alcançados refletem a excelência da gestão da Fundação. Temos investido em melhorias em todos os processos, buscando oferecer à comunidade um tratamento de qualidade, digno e humanizado. Os resultados alcançados nos fazem acreditar na nossa visão de superar nossa forma de cuidar de todos, todos os dias, a cada momento, em todos os lugares”, comenta o diretor-presidente da Fundação São Francisco Xavier, Salvador Prado Júnior.

Segundo a coordenadora de Assistência do Hospital e Maternidade Vital Brazil, Alessandra de Sousa Andrade Martins, prestar um serviço de excelência na assistência à saúde é um compromisso de todos na unidade hospitalar. “Para atender a comunidade de toda a região, as equipes mantêm o foco constante entre conhecimento e acolhimento. Implementamos processos e investimos em constantes treinamentos para nossas equipes. Contamos com uma infraestrutura adequada e profissionais qualificados, que diariamente dão o seu melhor. Estamos muito felizes e motivados a oferecer, cada vez mais, um serviço de qualidade para as pessoas”, comenta.

O HMVB atua nas áreas de Internação; Unidade de Terapia Intensiva (UTI) adulto Geral e Covid; cirurgia geral, procedimentos de média complexidade, maternidade e apoio ao diagnóstico. Para isso, conta com uma equipe capacitada, incluindo médicos, enfermeiros e técnicos em enfermagem. A infraestrutura conta com 85 leitos.

Algumas conquistas merecem destaque, como a ampliação do horário de atendimento para realização de exames de diagnósticos, incorporação tecnológica com os serviços de diagnósticos da FSFX dentro da unidade, com equipamentos de ultrassom, ecocardiograma, mapa e holter, eletrocardiograma e eletroencefalograma.

A FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO XAVIER

A Fundação São Francisco Xavier, braço da Usiminas nas áreas de Saúde e Educação, é uma entidade beneficente de assistência social, reconhecida pelo Ministério da Previdência e Assistência Social. Atuando desde 1969, a FSFX conta com mais de 6.500 colaboradores e está presente em seis estados brasileiros. Administra cinco unidades hospitalares, em Ipatinga, Timóteo e Itabira (MG) e em Cubatão (SP), com uma gestão marcada pela responsabilidade, pela oferta de atendimentos de excelência e pelas melhores práticas de segurança, além de contabilizarem mais de 70% de seus atendimentos feitos a pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS).

A Fundação é responsável, ainda, pela operadora de Planos de Saúde Usisaúde, o Centro de Odontologia Integrada e o Serviço de Segurança do Trabalho, Saúde Ocupacional e Meio Ambiente – Vita. Na área de educacional, o Colégio São Francisco Xavier, unidade precursora localizada em Ipatinga, é referência em Educação na região, com cerca de 3 mil alunos, da educação infantil à graduação.