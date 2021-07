FSFX cria dispositivo para acabar com a dor na hora da injeção

É possível tomar uma aplicação de injeção sem sentir dor? Não é só crianças que temem as agulhas. Muitos adultos relatam ansiedade e medo de injeção por causa da sensação de ardência e dor. Uma boa notícia, para aqueles que fogem da injeção, vem da Fundação São Francisco Xavier (FSFX), braço social da Usiminas nas áreas da saúde e da educação. A entidade, por meio do programa de inovação inovaAí Fundação, acaba de implantar um dispositivo que promete amenizar ou acabar com a sensação de dor no momento da aplicação de agulhas.

O dispositivo é produzido com polietileno, isento de látex e com micro pontas estrategicamente distribuídas. Essas micro pontas ao serem pressionadas na pele, no local de administração de medicações por via subcutânea e intramuscular, sensibilizam os nervos locais, reduzindo ou eliminando a sensação de dor.

O projeto é de autoria de um grupo de colaboradores formado por Késsia Fernanda dos Reis Barros, Eloíza Goncalves Campos e Kylmer Alexandre Leles Guimarães, colaboradores da Unidade de Oncologia do Hospital Márcio Cunha (HMC), administrado pela FSFX. O dispositivo já está sendo utilizado em pacientes da Pediatria, Oncologia Adulto e Pediatria Oncológica.

A costureira Dulce Neide Pereira Lima, de 55 anos, é uma das pacientes da Unidade de Oncologia que aprovou o novo dispositivo. Com receio de agulhas, Dulce que já fez uma cirurgia no pâncreas por causa de um tumor, faz acompanhamento médico todos os meses. “Eu tenho trauma de injeção desde pequena. Eu corria dos consultórios quando podia e até hoje tenho medo. Como faço exames todos os meses, tenho que enfrentar essa situação. Fico com tanta ansiedade que meu braço trava. Mas com esse dispositivo eu quase não senti a agulha, as pontas dele parece que relaxaram a minha pele. Achei muito eficiente. Agora só quero tomar injeções com ele”, diz.

“Trabalhamos com objetivo de proporcionar aos pacientes uma experiência agradável durante a administração de medicações por via injeção intramuscular e subcutânea, facilitando sua adesão e reduzindo o risco de acidentes do profissional que executa o procedimento e proporcionando uma experiência mais agradável e humanizada”, comenta a enfermeira Kessia Fernanda Dos Reis Barros – uma das idealizadoras do projeto.

INOVAÇÃO

O objetivo do programa inovaAí Fundação é levar o conceito de inovação a todas os setores da Fundação São Francisco Xavier e apoiar as equipes no processo de mudança, avanço, debate e melhorias que envolvem o tema. Além de incentivar a criatividade dos colaboradores, estimular a produtividade e disseminar conhecimentos, sempre apostando nas competências e habilidades das pessoas e promovendo melhorias contínuas que proporcionem oportunidade de crescimento para todos.

“Queremos mostrar na prática que todos podem inovar e que inovação, além de gerar resultados para a Instituição, é algo que pode acontecer de forma simples, espontânea com participação dos colaboradores. O próximo passo é divulgarmos um programa de inovação voltado para o público externo para disseminar, ainda mais, a cultura de inovação”, afirma Hécio Silva Moronari Júnior, gerente de Inovação e Tecnologia da Informação da FSFX.

O inovaAÍ Ideias é fruto de uma parceria da Gerência de Inovação Corporativa da Usiminas com a Gerência de Inovação e Tecnologia da Informação da FSFX.