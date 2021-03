FSFX e Cemig Saúde têm parceria no Vale do Aço

A Fundação São Francisco Xavier (FSFX), por meio da sua operadora de planos de saúde – a Usisaúde e a Cemig Saúde – firmaram no dia 1º de março, parceria operacional. A cooperação permite que os beneficiários da Cemig Saúde sejam atendidos também nas unidades do Usifamília, no Vale do Aço.

O objetivo da parceria, além do compartilhamento das unidades é levar aos beneficiários todas as vantagens que as clínicas de Atenção Primária da Operadora já oferecem, como atendimento personalizado, equipe multidisciplinar, serviços de videoconsulta e telemonitoramento, que otimizam o contato com os profissionais sem a necessidade de deslocamento para a unidade, além de uma atuação voltada para promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde.

No Vale do Aço, o Usifamília possui unidades nos bairros Canãa e Bom Retiro, em Ipatinga, Funcionários, em Timóteo e Centro, em Coronel Fabriciano. No total, as unidades atendem a 1.830 beneficiários na região. A equipe é composta por: médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, nutricionista, farmacêutico, assistente social.

“Constantemente, temos buscado apontar caminhos para a qualidade e eficiência na saúde e há uma grande necessidade de focar esforços na atenção primária, com as características do sistema de saúde brasileiro, estabelecidas pelas mudanças no cenário macroeconômico e social da saúde. Unir esforços lado a lado com a Cemig saúde para enfrentar os grandes desafios do setor é saudável e estratégico” disse o gerente de Atenção Primária e Cuidados Complementares, Nícolas Drumond de Carvalho.

“E nesta parceria encontrar formas que garantam o foco na saúde e não na doença, a qualidade da assistência com a boa prática da medicina, os custos controlados e compatíveis, a satisfação dos clientes e a lucratividade necessária ao desenvolvimento e crescimento dos serviços é sem dúvidas o objetivo principal. Além disso é uma oportunidade para a expansão deste modelo de atenção à saúde para os beneficiários de ambas as Operadoras, em regiões onde não possuímos uma carteira suficiente para o investimento necessário”, destacaCarvaljo.

A Atenção Primária, Usifamília, é hoje uma das melhores do Brasil e é este serviço que estará à disposição dos clientes da Cemig Saúde. “Este é o início de uma parceria muito importante entre a Cemig Saúde e Fundação São Francisco Xavier. Para a Cemig Saúde, esse vínculo representa um passo importante para a expansão do nosso modelo de cuidado, o Conexão Saúde” diz Anderson Ferreira, diretor-presidente da Cemig Saúde.

Serviço:

Sobre a Cemig Saúde

A operadora Cemig Saúde atende aos beneficiários da Cemig e de outras empresas do grupo. Desde 2019, adotou um novo modelo de cuidado: o Conexão Saúde, que é baseado na Atenção Primária à Saúde. Até o momento, eles possuem quatro unidades em funcionamento: duas em Belo Horizonte e outras duas em Uberlândia e Juiz de Fora. Ao todo, já são 4.242 beneficiários. vinculados ao novo modelo de cuidado.