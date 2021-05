FSFX e Fundação Educacional São Francisco Xavier celebram a Semana da Enfermagem

Para reforçar a importância dos profissionais de enfermagem, principalmente nesse período de uma das maiores crises sanitárias decorrentes da pandemia do coronavírus, entre os dias 12 a 20 de maio, em todos os hospitais administrados pela Fundação São Francisco Xavier (FSFX), que são: Hospital Márcio Cunha – unidades 1 e 2, em Ipatinga/MG, Hospital e Maternidade Vital Brazil, em Timóteo, Hospital Municipal Carlos Chagas, em Itabira e na baixada santista, em São Paulo, o Hospital de Cubatão, é celebrada a Semana da Enfermagem.

Tradicionalmente, a promoção da Semana acontece em comemoração ao Dia do Enfermeiro (12 de maio) e Dia do Técnico e Auxiliar de Enfermagem (20 de maio). O tema desta edição na FSFX é “Uma enfermagem para liderar: o protagonismo na área da saúde”. A programação conta com o apoio da Fundação Educacional São Francisco Xavier (FESFX).

O diretor de Hospitais da Fundação São Francisco Xavier, Mauro Oscar Soares de Souza Lima destaca a importância da valorização e reconhecimento desses profissionais. “Em um momento tão desafiador e, ao mesmo tempo tão importante para a saúde mundial, entendemos que é preciso valorizar e reconhecer cada vez mais os nossos profissionais de enfermagem, que acordam todos os dias com a difícil e recompensadora missão de cuidar. Nós da Fundação São Francisco Xavier, temos orgulho dos nossos profissionais tão dedicados e apaixonados pelo que fazem”, disse.

Para celebrar, além de ações internas, foram produzidos uma série de vídeos que abordam os assuntos: valorização dos profissionais da enfermagem, saúde mental dos profissionais frente ao cenário da pandemia, aspectos comportamentais e o novo processo de liderar na enfermagem. Os vídeos serão divulgados durante a semana em todas as redes sociais da FSFX e FESFX. Além desta ação, será feito um episódio exclusivo de podcast sobre o tema e haverá um almoço e jantar especial para as equipes dos hospitais.

Para Luciana Rodrigues Santos Coutto, ser enfermeira é trabalhar com amor na arte de cuidar. “Nos últimos meses já li e ouvi vários adjetivos que perdi a conta: anjos, coração de ouro, ombro amigo… Somos aqueles que fazem além da técnica, pois fazemos com amor. A saúde e a recuperação do próximo sanam as nossas dores. O brilho no olhar e um sorriso sincero valem muito. Motivamos sem motivo, confiantes no amanhã. Somos enfermeiros com muito orgulho”.