FSFX faz alerta sobre Covid-19 em rede nacional

Na noite dessa terça-feira (16), o diretor de Hospitais da Fundação São Francisco Xavier (FSFX), braço social da Usiminas nas áreas da Saúde e Educação, Dr. Mauro Oscar Soares de Souza Lima, concedeu entrevista ao Jornal Nacional. O assunto foi o cenário alarmante da Covid-19 e a atual situação dos hospitais administrados pela FSFX.

Atenta ao colapso do sistema de saúde em todo o país e ciente do seu compromisso com a vida das pessoas, a FSFX tem realizado diversas ações de prevenção e conscientização da população para a contenção do novo vírus. O objetivo central da participação no Jornal Nacional foi alertar a população sobre os perigos do novo coronavírus, haja vista o constante aumento de casos registrados de Covid-19, no Vale do Aço, no Brasil e no mundo.

A reportagem foi ao ar às 20h40, no Jornal Nacional, exibido pela rede Globo de televisão. Dr. Mauro falou sobre a situação dos hospitais administrados pela Fundação São Francisco Xavier e fez um alerta a toda a população. “Nós não temos mais espaços para colocar mais pacientes e, mesmo se houvesse algum espaço, a gente tem uma dificuldade enorme de recursos humanos, tanto médico e enfermagem e demais equipes de profissionais para prestar assistência nesses leitos”, disse.

A Instituição reforça a importância de todos seguirem as recomendações do Ministério da Saúde quanto à utilização de máscara da forma correta, a higienização constante e adequada das mãos e manter distanciamento social para evitar a disseminação da Covid-19.

Além dessa iniciativa, a Fundação São Francisco Xavier tem trabalhado incessantemente em campanhas de prevenção interna, externa e redes sociais na expectativa de conscientizar a todos dos riscos do atual momento de pandemia.

A FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO XAVIER

A Fundação São Francisco Xavier, braço da Usiminas nas áreas de Saúde e Educação, é uma instituição filantrópica de direito privado, reconhecida pelo Ministério da Previdência e Assistência Social como uma Entidade Beneficente de Assistência Social. Atuando desde 1969, a FSFX conta com mais de seis mil colaboradores e está presente em seis estados brasileiros. Administra cinco unidades hospitalares, em Ipatinga, Timóteo e Itabira (MG) e em Cubatão (SP), com uma gestão marcada pela responsabilidade, pela oferta de atendimentos de excelência e pelas melhores práticas de segurança, além de contabilizarem mais de 70% de seus atendimentos feitos a pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS).

A Fundação é responsável, ainda, pela operadora de Planos de Saúde Usisaúde, com mais de 165 mil beneficiários; o Centro de Odontologia Integrada, que mantém os melhores indicadores de saúde bucal já divulgados no Brasil, e o Serviço de Segurança do Trabalho, Saúde Ocupacional e Meio Ambiente – Vita, que soma mais de 159 mil vidas sob sua gestão. Na área de educacional, o Colégio São Francisco Xavier, unidade precursora localizada em Ipatinga, é referência em Educação na região, com cerca de 3 mil alunos, da educação infantil à graduação.