FSFX recebe novos participantes no Programa de Residência Médica

A Fundação São Francisco Xavier (FSFX), de Ipatinga, recebe nesta semana, 31 médicos ingressantes em seu Programa de Residência Médica. Desenvolvido há mais uma década, o programa faz parte das atividades de Ensino e Pesquisa da Instituição, objetivando o aperfeiçoamento progressivo do padrão profissional e científico de médicos, bem como da assistência ao paciente.

As atividades proporcionam a vivência na rotina de um hospital, com avançadas tecnologias e protocolos. Atualmente, o Hospital Márcio Cunha (HMC) oferece 16 cursos de Residência Médica, reconhecidos pelo Ministério da Educação e subsidiados com recursos do Ministério da Saúde e com recursos próprios da Fundação São Francisco Xavier.

Além do HMC, os outros dois hospitais administrados pela Fundação São Francisco Xavier implantaram programas de residência médica: o Hospital de Cubatão em 2019, e o Hospital Municipal Carlos Chagas, em Itabira em 2020.

FORMATURA

Na semana passada comemorou a formação de 30 médicos especialistas em diversas especialidades: Clínica Médica, Anestesiologia, Ginecologia e Obstetrícia, Medicina da Família e Comunidade, Medicina Intensiva, Neonatologia, Cirúrgica, Ortopedia e Traumatologia, Radiologia e Diagnóstico por Imagem e Radioterapia. A cerimônia foi realizada totalmente virtual devido à pandemia.

A formatura do Programa de Residência Médica é o momento de reconhecer e homenagear os profissionais, apresentar os resultados obtidos no programa, que permite a permanência de mais profissionais na região, além de engrandecer o vínculo acadêmico da instituição.

Para o diretor de Hospitais da Fundação São Francisco Xavier, Dr.Mauro Oscar Soares de Souza Lima, a Instituição entende a importância de contribuir com qualidade na formação de novos profissionais especialistas. “O Programa de Residência Médica dos hospitais administrados pela FSFX, além de oferecer a formação continuada dos médicos, possibilita a entrega de profissionais cada vez mais qualificados para o mercado de trabalho e, consequentemente, para a sociedade”, destaca.

O programa de residência é credenciado pela Comissão Nacional de Residência Médica do Ministério da Educação (CNRM/MEC). Os cursos possuem duração e pré-requisitos distintos.