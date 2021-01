FSFX renova contrato de administração do Hospital Vital Brazil

A Fundação São Francisco Xavier (FSFX), braço social da Usiminas nas áreas de saúde e educação, começou o ano com a notícia da renovação do contrato para administrar o Hospital e Maternidade Vital Brazil (HMVB), em Timóteo, por mais seis meses. O contrato foi assinado, no dia 31 de dezembro, entre a FSFX e a Prefeitura. A partir desta terça-feira (05/01), a FSFX também passará a ser responsável pela gestão de 10 leitos de UTI destinados à Covid-19 no HMVB.

A FSFX assumiu o Hospital e Maternidade Vital Brazil em caráter emergencial em setembro do ano passado. Desde então, a Instituição vem gerindo recursos e promovendo o funcionamento saudável da unidade, com precisão, aporte tecnológico e zelo pelos pacientes. Desde o último dia 31 de dezembro, o contrato foi oficializado para mais seis meses.

“A renovação de nossa gestão no HMVB confirma que estamos no caminho certo, atuando com excelência e qualidade na prestação de serviços e assistência integrada à saúde à comunidade de Timóteo. Nossa atuação se baseia na valorização do ser humano, no desenvolvimento e na transformação social, priorizando saúde e qualidade de vida. Pretendemos ainda fazer muito mais para toda a população”, ressalta Alessandra de Sousa Andrade Martins, Coordenadora de Assistência do HMVB.

“Diante do aumento de casos de Covid em Timóteo, a Fundação recebe com muita responsabilidade a confiança depositada na nossa instituição para administrar os 10 leitos de UTI para a Covid no Vital Brazil. O nosso compromisso é com o bem-estar da população timotense e para garantir os serviços de saúde com qualidade e humanização”, comenta o diretor de Hospitais da Fundação São Francisco Xavier, Mauro Oscar Soares de Souza Lima.

ASSISTÊNCIA MÉDICA COM SEGURANÇA E DE QUALIDADE

A Fundação conta com uma equipe especializada composta por médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem e áreas de apoio, em constante dedicação e satisfação, garantindo assim cada vez mais um tratamento de qualidade, proporcionando segurança e tranquilidade para os pacientes.

A FSFX manteve os atendimentos para os beneficiários da Abertta Saúde, Usisaúde e demais convênios contratados com a Fundação, buscando sempre atender às necessidades e expectativas dos clientes e parceiros, com toda a dedicação.